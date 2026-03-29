¿Petición de José Molina?: Luis Palma le revela a toda Honduras el motivo por el que usa gafas amarillas y rojas

Luis Palma ha sorprendido a Honduras este domingo tras sus dos apariciones en conferencias de prensa. Primero, habló con los medios acreditados en España y luego participó en una entrevista con 5 Deportivo.

En la primera aparición, Luis usó unas gafas amarillas que llamaron la atención de los periodistas en la rueda de prensa. Aunque no se dio mucha explicación, parecía ser parte del estilo de Palma Oseguera.

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Sin embargo, Honduras se sorprendió cuando, en 5 Deportivo, apareció con unas gafas de color rojo. Esto motivó a los periodistas a preguntarle a Palma el motivo de su uso.

Para poner en contexto, Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, utiliza gafas con cristales amarillos (y rojos por la noche) para filtrar la luz azul artificial de pantallas y focos, buscando “proteger su biología” y reducir la fatiga visual.

Marcos Llorente ha sido uno de los futbolistas que más ha utilizado estas gafas. Foto: Beinsport

Este método ayuda a obtener un mejor descanso y rendimiento como futbolista, además de promover una mejor salud ocular.

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Según explican los médicos expertos, la intención es protegerse de la luz artificial excesiva, considerada tóxica fuera de su contexto natural, para salvaguardar la salud biológica y mejorar el rendimiento físico.

Luis Palma responde si es una sugerencia de José Francisco Molina

“El Bicho” fue preguntado sobre sus gafas y su respuesta estuvo alineada con lo que hace Marcos Llorente, pero aclaró que no fue por él que empezó a usarlas.

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“Las comencé a usar hace 4 o 5 meses gracias a un compañero español que tengo en el Lech Poznań, que me recomendó probar los lentes. No te voy a mentir, esto ha mejorado mi descanso, el cuidado de mis ojos y he notado una gran diferencia. Es un objetivo similar al de Marcos Llorente. De hecho, aquí en la selección, varios compañeros los usan y sienten la diferencia”.

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Honduras se prepara para enfrentar a Perú el martes 31 de marzo en el Estadio Municipal de Butarque, a las 12:00 del mediodía, hora catracha.