Jonathan Rubio da el golpe en el extranjero y sacude el panorama de José Francisco Molina en la Selección de Honduras

El mediocampista hondureño sigue destacando en el fútbol de Angola y con lo que hizo pide a gritos su retorno a La H.

Jonathan Rubio sigue siendo protagonista en el fútbol de Angola y este miércoles se confirmó que Petro Luanda se coronó pentacampeón de la primera división y que lo coloca nuevamente como opción para la Selección de Honduras.

Rubio anotó en el triunfo del Petro Luanda 3-0 sobre el Luanda Sul y a falta de cuatro jornadas para que culmine el campeonato africano, el catracho ya puede celebrar un nuevo título al llegar a 63 unidades.

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El catracho suma ocho goles y ocho asistencias en todos los torneos que ha disputado esta temporada. Según información de Diario Diez, las estadísticas han captado la atención del cuerpo técnico de La H que podría considerarlo para las próximas convocatorias.

El volante de 29 años anotó el segundo tanto para su equipo; antes el marcador lo abrió Vanilson Tita y Pedro Aparicio fue el responsable de poner el definitivo 3-0.

De esta forma, el Petro Luanda, además de ganar su pentacampeonato, aseguró su boleto a la próxima Champions League de África en la que ya ha jugado Rubio, pero sin lograr pasar de fase de grupos.

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Este no sería el único título que podría sumar el catracho en esta temporada. El próximo 27 de mayo se jugará el pase a la final de la Copa de Angola contra el Wiliete Sport.

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Hace tres semanas el club felicitó a Toro Rubio por llegar a 100 juegos con el club en el que se ha convertido en pieza clave desde su llegada proveniente del fútbol portugués.

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