Tomás Rodríguez la rompió en Saprissa y Erick Lonnis le metió presión a Christiansen como nunca antes a 28 días del Mundial 2026

El líder del comité deportivo de Saprissa le envió un contundente mensaje al DT de la Selección de Panamá tras la gran actuación de Tomás Rodríguez contra Herediano.

Tomás Rodríguez fue una de las principales figuras de Deportivo Saprissa en el triunfo 2-1 sobre Club Sport Herediano de este miércoles, correspondiente a la final de ida del Torneo Clausura 2026.

El delantero panameño no solo aportó el segundo gol de los morados al minuto 11, avanzando por el carril derecho hasta sacar un potente disparo desde fuera del área que no pudo repeler Dany Carvajal. También estuvo participativo en la recuperación de la bola y tuvo un gran despliegue físico que lo hizo merecedor de aplausos cuando salió, al 76′.

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“Es un gran triunfo en un partido importante, nos impusimos… Saprissa quiere ser campeón y dimos un golpe en la mesa”, afirmó Rodríguez, quien fue elegido como el MVP del partido. Y Erick Lonnis, líder del comité deportivo del club, se rindió ante él, pidiendo incluso que Panamá lo lleve al Mundial 2026 a falta de 28 días para su inicio.

Erick Lonnis le metió presión a Christiansen por Tomás Rodríguez

“Tomás viene jugando cada vez mejor y siendo más influyente en el juego. Yo espero que en Panamá vean lo que está haciendo no solamente por los goles, porque mucha gente solo ve los goles, pero lo que ha hecho hoy, lo que hizo en Liberia… Esperamos que le alcance para ir al Mundial“, afirmó Lonnis en zona mixta, enviándole un claro mensaje al seleccionador Thomas Christiansen.

ver también Atención, Saprissa: el pedido que Christiansen le hizo a Tomás Rodríguez para llevarlo al Mundial 2026 con Panamá

Además, el exportero de Saprissa, afirmó: “Estamos muy contentos con él, cada vez es más influyente, cada vez habla más, cada vez se involucra más. Ha demostrado que en el uno contra uno es un jugador muy difícil de parar. Y además, sacó una de sus fortalezas, que es el remate de media distancia, que sabíamos que lo tenía. Conforme pasen los partidos, va a jugar mejor”.

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Recordemos que Panamá no reveló su lista preliminar de 55 futbolistas para la Copa del Mundo. No se sabe si Rodríguez figura en ella, pero lo más probable es que sí esté. Desde la “S” está en vilo por los cortes que se vienen en los próximos días a 35 elementos y, por último, a 26, ya que recibirán dinero de FIFA (11 mil dólares por día) si el canalero es citado para la cita máxima.

En resumen

Tomás Rodríguez fue la gran figura del triunfo de Saprissa 2-1 ante Herediano, anotando un golazo y mucho sacrificio.

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Tras su nivel en la ida, el gerente deportivo Erick Lonnis espera que el delantero sea convocado por Panamá para el Mundial 2026.

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El club morado se mantiene a la expectativa de la lista final de Thomas Christiansen, ya que recibiría 11 mil dólares diarios de la FIFA si el canalero es citado.