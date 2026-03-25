El verdadero motivo por el que Denil Maldonado abandonó a Honduras y este será el reemplazo que todos pedían

Denil Maldonado ha salido de la convocatoria de la Selección de Honduras en España. La autorización fue otorgada por José Francisco Molina, quien estuvo al tanto de la situación del defensor.

El verdadero motivo de su salida es que Maldonado será padre, una excelente noticia para él, quien mantiene una relación sólida con su pareja.

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En su lugar, se ha convocado a Leonardo Posadas, quien no figuraba inicialmente entre los seleccionados. Sin embargo, debido a la cercanía entre España y Alemania, se unirá al equipo para enfrentar a Perú el próximo 31 de marzo.

El jugador, que milita en el Hamburgo SV II de Alemania, llega como parte de la planificación del cuerpo técnico, que sigue afinando detalles en esta nueva etapa bajo el mando de José Francisco Molina, quien será el encargado de guiar a la escuadra catracha hacia el Mundial 2030.

Leonardo Posadas será el reemplazo de Denil Maldonado en la Selección de Honduras.

Comunicado oficial sobre Denil Maldonado y el motivo de su salida

La Federación de Fútbol de Honduras informa, con profundo sentido humano y respeto, que el seleccionado nacional Denil Maldonado ha solicitado y recibido autorización del cuerpo técnico para abandonar la concentración de la Selección Nacional en España, con el propósito de acompañar en Honduras el nacimiento de su hijo.

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El cuerpo técnico, liderado por el seleccionador nacional José Molina, ha valorado esta situación como un momento trascendental en la vida personal del futbolista, respaldando su decisión y reiterando que la familia es un pilar fundamental en la formación integral de nuestros jugadores. La institución reconoce y celebra este acontecimiento especial, enviando sus mejores deseos para Denil y su familia en esta nueva etapa.

En el plano deportivo, y en consonancia con la planificación establecida para el compromiso internacional ante Perú, se ha determinado la convocatoria del defensor Leonardo García, de la filial de Hamburgo SV II quien se integrará a la concentración este jueves 26 de marzo en la ciudad de Segovia, sede del campamento de trabajo de la Bicolor.

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La Federación de Fútbol de Honduras reafirma su compromiso de acompañar a sus seleccionados tanto dentro como fuera del terreno de juego, entendiendo que los valores humanos fortalecen el espíritu competitivo y la identidad de nuestra selección nacional.

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