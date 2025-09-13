Antes de enfrentar a Costa Rica: Honduras sufre durísimo golpe que lo podría dejar fuera del Mundial

Se ha confirmado un par de muy malas noticias para Honduras este viernes por la noche.

El entorno de la Selección Nacional está totalmente en vilo tras el partido entre Olimpia y Génesis que dejó a dos jugadores lesionados.

¿Qué futbolistas de la Selección de Honduras se lesionaron?

La Liga Nacional calendarizó partidos justo después de la Fecha FIFA: Honduras jugó el martes por la noche contra Nicaragua y el miércoles ya había encuentros programados del Torneo Apertura 2025.

Este viernes Olimpia venció 3-2 a Génesis en el Estadio Morazán, pero no pudo salir ileso de las lesiones.

Es así como los seleccionados nacionales Edwin Rodríguez y Edrick Menjivar salieron lesionados del partido.

Tanto el volante como el arquero, ambos titulares en la Bicolor y en su club, solamente pudieron participar en el primer tiempo.

Rodríguez, 25 años, pidió el cambio de manera inmediata y se le miró muy adolorido al salir del terreno de juego. Cabe recordar que Edwin sufrió una rotura del quinto metatarsiano y los primeros informes indican que se habría vuelto lastimar la zona.

Fue el mismo DT de Olimpia, Eduardo Espinel, que lo confirmó en conferencia de prensa: “Lo de Edwin es un problema en el pie dónde ya había tenido el inconveniente”.

El jugador, por esa misma lesión, prácticamente se perdió todo el primer semestre e incluso no participó en Copa Oro.

En el caso del arquero Edrick Menjivar los primeros reportes apuntan a que sufrió una distensión muscular en la parte trasera de la pierna izquierda que, en caso de ser grado 2, estaría entre 4 a 8 semanas.

Ambos futbolistas se realizarán exámenes médicos para determinar la gravedad de sus lesiones, pero pareciera que su presencia para el partido ante Costa Rica en Octubre está muy en duda.

Otras lesiones que preocupan en Honduras

A estas posibles bajas se le debe sumar la del mediocampista David Ruíz que confirmó que se perderá el encuentro y también la de Denil Maldonado que será operado.

Es así como en el peor escenario posible Reinaldo Rueda perdería a su arquero, defensor y armador titular para el vital encuentro ante La Selecta.