Edwin Rodríguez toma una de las decisiones más importantes en su carrera: la Selección de Honduras y Olimpia conocen su sentencia

Edwin Rodríguez tomó una de las decisiones más importantes en su carrera, que le dio a conocer a la Selección de Honduras y a Olimpia a modo de sentencia. El futbolista piensa en el futuro de su carrera profesional y quiere llegar a lo alto.

Rodríguez fue operado con éxito el pasado jueves 2 de octubre, después de que una lesión en uno de sus pies lo alejara de las canchas. Debía estar sin actividad por lo que resta del año y, tras ser sometido a la intervención, entró a otra etapa.

ver también “Al borde de nada”: Marcelo Pereira sentencia a Costa Rica para el partido contra Honduras y envía mensaje a Motagua

Ahora, el futbolista entró en un proceso de reposo y trabajos específicos para la sanación de su último proceso quirúrgico. De acuerdo con los informes médicos, si todo marcha según lo planificado, le quedarán dos meses de recuperación.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, luego de eso, el Garrobo entraría a otra etapa ya con ejercicios por separado y entrenamientos individuales previo a su incorporación a las prácticas junto al resto de sus compañeros. Será cuestión de tiempo, trabajo y resultados.

ver también Honduras lo celebra: Jorge Benguché dice lo que pocos se animan sobre Costa Rica y amenaza a Alajuelense

Edwin Rodríguez apunta a su recuperación: Honduras y Olimpia están en vilo

Su camino de recuperación está minuciosamente trazado. La idea es llevarlo con toda la calma posible, con paciencia, sin adelantar procesos. Es necesario tenerlo sano por completo, para que no se vuelva a lesionar rápido como el año pasado.

Publicidad

Edwin Rodríguez recibió un reciente mensaje desde la Federación de Fútbol de Honduras. Las autoridades aprovecharon para enviarle ánimos al hombre nacido en Santa Bárbara, con el deseo de que pueda evolucionar de la mejor manera.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

“Muchas fuerzas, Edwin. Desde la casa de la H, mandamos todo nuestro apoyo a Edwin Rodríguez quien sufre una lesión, sabemos de tu fortaleza, tu entrega y tu amor por esta camiseta. Hoy más que nunca, todo el país te acompaña con el corazón. Contás con el respaldo de tu gente y de todo el equipo”, escribieron