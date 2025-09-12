“Tomamos decisiones”: Costa Rica lanza la advertencia que Honduras no esperaba camino al Mundial 2026

Todavía queda resaca del empate que consiguió Costa Rica, los ticos tuvieron que salvar un 3-3 que los mantiene en la lucha por un boleto directo a la Copa del Mundo.

Ese empate en en el estadio Nacional de San José hizo que se quedaran con dos puntos y que vieran como Honduras saltaba al liderato con 4 unidades.

La siguiente fecha, Costa Rica va a visitar San Pedro Sula, un terreno donde nunca ganaron por Eliminatorias.

Uno de sus jugadores se atrevió a lanzar una advertencia que los catrachos no esperaban y que por historia le puede costar muchas críticas.

Kenneth Vargas lanza advertencia a Honduras

“Es responsabilidad de los jugadores; al final de cuentas, somos los que jugamos. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Somos los que tomamos decisiones”, dijo Vargas.

Vargas advierte que van por los tres puntos en el estadio Morazán: “Sabemos que no es el puntaje que queríamos. Tenemos que ir a Honduras a ganar y luego vencer a Nicaragua, pero hay que ser autocríticos. Debemos asumir la responsabilidad y tener claro lo que nos estamos jugando”.

Kenneth asegura que sacar las unidades en tierras catrachas va a hacer que recuperen la confianza: “Al final, esto es de todos, jugamos todos. Nosotros nos hemos ganado este ambiente, y ahora debemos buscar recuperar la confianza. Vamos a ir a Honduras y luego regresar para hacer las cosas bien contra Nicaragua”.

Honduras y Costa Rica se miden el 09 de octubre a las 8:00 de la noche por la jornada tres de las Eliminatorias de Concacaf.

