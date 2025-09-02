Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Honduras

Baja indefinda en Honduras: figura de Reinaldo Rueda enciende las alarmas y le puede costar el puesto en el Mundial

Honduras sufre una baja importante: estrella de Reinaldo Rueda se lesiona y no tiene fecha de regreso confirmada.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda sufre una baja que le puede costar el puesto en el Mundial.
Reinaldo Rueda sufre una baja que le puede costar el puesto en el Mundial.

La selección de Honduras recibe un duro golpe en un momento importante, el inicio de las Eliminatorias de Concacaf.

Una de las figuras de Reinaldo Rueda será baja por tiempo indefinido y se puede perder muchos partidos rumbo al Mundial 2026.

“Experiencia en México y Guatemala”: Motagua hace el fichaje que más sorprende a toda Concacaf; Javier López fue clave

ver también

“Experiencia en México y Guatemala”: Motagua hace el fichaje que más sorprende a toda Concacaf; Javier López fue clave

¿Cuál es la baja que presenta la Honduras de Reinaldo Rueda?

Se trata de Denil Maldonado, el jugador viene sufriendo una lesión en el tobillo y el Rubin Kazán de Rusia, su club, ha decido que se opere.

Publicidad

Es una lesión que ha venido batallando e incluso jugando así por el coraje con que juega, pero le equipo ruso decidió operarlo y nos comunicaron que no contamos con él y se desconoce tiempo de recuperación que nos complica porque la eliminatoria se disputa en tres meses, totalmente distinta a las anteriores”, informó Gerardo Ramos, director de selecciones.

Gerardo Ramos confirmó un duro golpe para Honduras.

Gerardo Ramos confirmó un duro golpe para Honduras.

Publicidad

Con esto, se suma un dolor de cabeza para Rueda ya que Denil es uno de los líderes del grupo y el defensor que siempre ha tenido tod controlado en defensa.

“Mi enemigo”: la ‘consecuencia’ que sufrirá David Ruiz en el Inter Miami si Honduras pierde ante Haití en las Eliminatorias

ver también

“Mi enemigo”: la ‘consecuencia’ que sufrirá David Ruiz en el Inter Miami si Honduras pierde ante Haití en las Eliminatorias

Ya fue confirmado como baja para los encuentros contra Haití y Nicaragua. De no recuperarse podría ser duro golpe para recibir a Costa Rica y Haití las siguentes jornadas.

Publicidad

La convocatoria de Honduras para enfrentar a Nicaragua

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Giro inesperado: Reinaldo Rueda cambia los planes de Honduras para el Inicio de las Eliminatorias de Concacaf
Honduras

Giro inesperado: Reinaldo Rueda cambia los planes de Honduras para el Inicio de las Eliminatorias de Concacaf

¿Dudas en Honduras? La sorpresiva decisión de Reinaldo Rueda que despierta inquietud antes de la Eliminatoria de Concacaf
Honduras

¿Dudas en Honduras? La sorpresiva decisión de Reinaldo Rueda que despierta inquietud antes de la Eliminatoria de Concacaf

“Casi deja el fútbol”: Reinaldo Rueda deja a Honduras congelada al revelar lo que seleccionado estuvo a punto de decidir
Honduras

“Casi deja el fútbol”: Reinaldo Rueda deja a Honduras congelada al revelar lo que seleccionado estuvo a punto de decidir

La millonaria venta que Alajuelense ve escapar
Liga Deportiva Alajuelense

La millonaria venta que Alajuelense ve escapar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo