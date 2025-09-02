Baja indefinda en Honduras: figura de Reinaldo Rueda enciende las alarmas y le puede costar el puesto en el Mundial

La selección de Honduras recibe un duro golpe en un momento importante, el inicio de las Eliminatorias de Concacaf.

Una de las figuras de Reinaldo Rueda será baja por tiempo indefinido y se puede perder muchos partidos rumbo al Mundial 2026.

¿Cuál es la baja que presenta la Honduras de Reinaldo Rueda?

Se trata de Denil Maldonado, el jugador viene sufriendo una lesión en el tobillo y el Rubin Kazán de Rusia, su club, ha decido que se opere.

“Es una lesión que ha venido batallando e incluso jugando así por el coraje con que juega, pero le equipo ruso decidió operarlo y nos comunicaron que no contamos con él y se desconoce tiempo de recuperación que nos complica porque la eliminatoria se disputa en tres meses, totalmente distinta a las anteriores”, informó Gerardo Ramos, director de selecciones.

Gerardo Ramos confirmó un duro golpe para Honduras.

Con esto, se suma un dolor de cabeza para Rueda ya que Denil es uno de los líderes del grupo y el defensor que siempre ha tenido tod controlado en defensa.

Ya fue confirmado como baja para los encuentros contra Haití y Nicaragua. De no recuperarse podría ser duro golpe para recibir a Costa Rica y Haití las siguentes jornadas.

