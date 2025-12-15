Es tendencia:
Honduras

Comunicaciones quiere dar el golpe llevándose a figura de Honduras que vale 60 mil dólares y estuvo en la mira de Alajuelense

Una figura ha entrado en el radar de Comunicaciones para reforzar su plantilla de cara al 2026. Esto se sabe del interés.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Una figura de Honduras interesa en Guatemala.
Una figura de Honduras interesa en Guatemala.

A pesar de que la selección de Honduras no clasificó a la Copa del Mundo 2026, sus jugadores son buscados para reforzar a equipos de Centroamérica. En Costa Rica ha sonado Jorge Álvarez, en Guatemala Buba López y ahora Alexy Vega.

Desde suelo chapín y Deportes TVC reportan que el jugador de Marathón interesa al Comunicaciones. En 2024 ya lo sondeó, pero los Verdes no cedieron.

Los Cremas atraviesan un momento complicado, terminaron último lugar en el Apertura 2025 y quiere reforzar la plantilla para mejorar todo en 2026.

Alexy Vega tiene contrato con Marathón hasta diciembre a 2026 y si los Cremas lo quieren sacar deben pagar su cláusula.

Alexy Vega tiene una cláusula de 60 mil dólares

Vega sume 10 goles en 17 partidos disputados por eso ha levantado el interés también del Minnesota United de la MLS, según reporta diario Diez.

El volante también estuvo en el radar de Alajuelense, que quiso pagar la cláusula que asciende a los 60 mil dólares, según se informó desde las oficinas “Liguistas” en junio de este 2025.

Al final Marathón no lo dejó salir porque su proyecto gira entorno a él y en este Apertura 2025 quieren conseguir el título en su Centenario.

