Honduras

Olimpia recibe desde Costa Rica la postura de Saprissa por el fichaje de Jorge Benguché

Saprissa está trabajando en sus refuerzos y Jorge Benguché está en el radar del equipo morado para el 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Saprissa tiene clara su postura con respecto al fichaje de Jorge Benguché.
Olimpia tiene varios problemas por resolver para entrar bien al 2026 tanto en el torneo de la Liga Nacional de Honduras y la Concachampions donde enfrentarán al América de México.

Uno de los temas a resolver es el futuro de Jorge Benguché, el delantero hondureño por el cual el fútbol de Costa Rica se derrite, ha sonado paraSaprissa, Alajuelense y Herediano.

Ahora bien, los morados han tomado su postura con respecto a Benguché y el fichaje que puede agitar a toda Centramérica.

“Jorge Benguché está en proceso de negociación con Saprissa. Es un jugador que Erick Lonnis quiere para su equipo, y su situación está siendo analizada”, es lo que informan desde Costa Rica La Voz Saprissista.

Está claro que Saprissa lo quiere, pero hay un problema. El alto costo que tiene Benguché, puesto por Olimpia.

La postura de Saprissa con Jorge Benguché

“Con Jorge Benguché se sigue negociando, pero está caro”, es la postura. En Tibás no se han bajado en la pelea por quedarse con el delantero catracho de 29 años.

Kevin Jiménez, periodista tico también “abrió la puerta” a Benguché, ya que un extranjero del club podría irse y dejar su plaza para una hipotetica llegada del catracho.

Gustavo Herrera podría salir de Saprissa al final de este 2025. En las semifinales contra Cartaginés no tuvo minutos

Olimpia también es claro con el caso de Benguché, ellos quieren que siga en el club, una porque es su goleador y dos por Yustin Arboleda no ha renovado. Además de que Jerry Bengtson parece haber cumplido su ciclo.

