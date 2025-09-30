Confirmado: toda Honduras consternada por otra noticia que golpea a Reinaldo Rueda y pone en peligro el boleto al Mundial 2026

Al menos en los papeles, el panorama parece ir complicándose para la Selección de Honduras de cara a los partidos contra Costa Rica y Haití correspondientes a la tercera rondas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Si bien llega en una posición inmejorable, como líder del Grupo C gracias al empate 0-0 con los haitianos y la victoria 2-0 sobre Nicaragua, lo cierto es que Reinaldo Rueda fue perdiendo futbolistas importantes antes de dar a conocer su convocatoria, que vería la luz este miércoles.

La baja más reciente es la de Julián Martínez, quien sufrió una lesión en su rodilla derecha y no atenderá el llamado por decisión de su club, el Alverca de Portugal, sumándose a David Ruiz y Denil Maldonado en la enfermería de la “H”.

Honduras pierde a otra figura para enfrentar a Costa Rica y Haití

Después de días de incertidumbre, se confirmó la noticia que tanto temían escuchar Rueda y los aficionados hondureños: el talentoso volante creativo Edwin Rodríguez no estará disponible en la próxima doble fecha de Eliminatorias tras lesionarse cerca del quinto metatarsiano.

Rodríguez iba a ser titular frente a CD Choloma y Cartaginés de Costa Rica —naturalmente, Olimpia no podrá utilizarlo en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana—, pero se bajó a último momento de ambos juegos acusando molestias durante el calentamiento.

Diario Diez pudo contactar a Alfredo Pineda, médico del club Albo, quien confirmó cómo está su situación: “Ayer se le tomó una nueva tomografía y ahí se le ve una pequeña fisura un poco más arriba de la fractura que tuvo anteriormente en el quinto metatarsiano y se considera fractura a lo que llamamos avulsión al doblar el tobillo”.

“Entonces se va a intervenir quirúrgicamente para poner un material para que ya no vuelvan a pasar estas cosas. Hasta el momento no se sabe si se va a operar, tendré que esperar respuesta del ortopeda”, añadió Pineda.

Edwin Rodríguez, quien registra 6 goles y 5 asistencias en 46 apariciones con Honduras, será difícil de reemplazar para Rueda en una fecha FIFA trascendental para la Selección Nacional: en caso de tropezar, podría quedar fuera de la zona de clasificación directa al Mundial 2026.