Las 3 bajas sensibles que tendrá Reinaldo Rueda para jugarse el pase al Mundial 2026 ante Nicaragua y Costa Rica ¿Honduras los extrañará?

La selección de Honduras pierde a tres de sus titulares para los partidos ante Nicaragua y Costa Rica por las Eliminatorias.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda tendrá tres bajas sensibles para noviembre.
A menos de 20 días para que Honduras dispute los dos partidos que le restan en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, Reinaldo Rueda ha recibido tres malas noticias.

Para los duelos ante Nicaragua perderá a tres jugadores titulares que no estarán ni en la convocatoria del técnico colombiano para definir el pase a la Copa del Mundo.

El primero que no llega es Julián Martínez, Fútbol Centroamerica consultó a fuertes cercanas al jugador y aseguran que es complicado que esté listo para la convocatoria, aunque está haciendo todo lo posible.

Martínez sufrió un desgarro en el cuerno anterior del menisco externo de la rodilla derecha y su situación es delicada, ya que tuvo que parar para recuperarse, si llegase a estar en la lista definitiva de Rueda, sería entre algodones.

¿Quiénes son las otras bajas de Honduras para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica?

Edwin Rodríguez tampoco llega para noviembre, el volante fue operado hace unos días del quinto metatarsiano del pie izquierdo y ahora ha iniciado su proceso de recuperación.

Reinaldo Rueda ha encontrado su reemplazo en la Bicolor y para el cierre de las Eliminatorias el que se perfila como titular es Rigoberto Rivas.

Para cerrar con las tres bajas confirmadas nos encontramos con Denil Maldonado, el defensor regresará hasta enero por su lesión de tobillo y su reemplazante, Getsel Montes, tampoco la pasa bien.

Tuvo un desgarro en la pierna derecha y aunque ya jugó para Herediano el pasado fin de semana, tiene que cuidarse para llegar al cierre de las Eliminatorias.

Honduras se juega su pase al Mundial 2026 el 13 y 18 de noviembre. Ambos cotejos los jugará de visitante ante Nicaragua y Costa Rica respectivamente.

