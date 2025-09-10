Confirmado: Costa Rica recibe notificación de Honduras que impacta a toda Concacaf para la Eliminatoria

No todo es felicidad para Honduras luego de derrotar a Nicaragua en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

La Bicolor ha sido notificida por uno de sus jugadores que no estará para el juego ante Costa Rica. El Piojo Herrera también ya conoce la noticia.

Y es que el jugador que se autodescarta es David Ruiz, el legionario que juega para el Inter Miami recayó de una lesión muscular que arrastraba y dijo que iba a estar alrededor de un mes de baja.

“Agradecido con Dios de ser llamado a la selección, contento por los cuatro puntos cosechados, pero triste por la lesión. Espero volver más fuerte, es el mismo desgarro, he tenido todo el año con esto, espero estar de vuelta”, mencionó a la hora de regresar a Estados Unidos.

David Ruiz no estará ante Costa Rica y Haití.

También contó cómo se dio la lesión: “Al momento que comencé a correr sentí un estirón y no pude seguir, sentí menos fuerte que el anterior, pero no pude continuar en el partido por eso”.

Esta es la misma lesión que sufrió en marzo del 2025 mientras jugaba contra el Cavalier FC en la Champions de Concacaf.

Confirmó que no va a estar ante Costa Rica

“Usualmente la recuperacion de esta lesión son de cuatro a seis semanas, me toca tomar tiempo y volver… se me puede complicar venir para los partidos ante Costa Rica y Haití, y espero estar fuerte para noviembre”, explicó.

Con esto, David Ruiz es la primera baja de Honduras para el partido contra Costa Rica y Haití en la jornada 3 y 4 de las Eliminatorias de Concacaf.

“Para la de octubre me siento fuera, primero Dios pueda regresar más temprano de lo posible, pero estará complicado regresar a octubre”.

Honduras es líder del Grupo C con 4 puntos, esto por delante de Haití y Costa Rica que tienen 2. Nicaragua se quedó con 1 tras la derrota.