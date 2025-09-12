Julián Martínez afectado por la Selección de Honduras: la determinación de Alverca tras la Fecha FIFA

La doble jornada Eliminatoria de Concacaf terminó dejando con buen sabor de boca a Honduras tras el triunfo ante Nicaragua.

El equipo comandado por Reinaldo Rueda es líder de su grupo y sueña con clasificar a su cuarto Mundial de la historia.

Sin embargo, las prestaciones en la Selección Nacional no siempre traen buenas noticias y eso le ha pasado al central Julián Martínez.

¿Cómo afectó la Selección de Honduras a Julián Martínez?

Martínez, reciente fichaje del equipo que tiene como dueño a Vinicius Jr, viajó a Portugal el miércoles tras su compromiso con la Bicolor.

El defensor fue titular en ambos partidos de Honduras, ante Haití y Nicaragua, pero eso le ha costado no ser tomado en cuenta por su equipo.

Alverca FC recibe este viernes a Tondela por la jornada 5 de la Primeira Liga y Martínez no entró en la convocatoria.

Si bien no es ningún castigo del club ni nada parecido, lo cierto es que el nulo tiempo de recuperación después del partido y un viaje transatlántico impidieron que pudiera entrenar a la par de sus compañeros.

Es así como José Julián tendrá que tener muy presente que si bien es un orgullo representar a su país, le puede quitar terreno en su club.

El ex-Olimpia hizo su debut como titular en la previa de la Fecha FIFA ante Benfica y se espera que su crecimiento en “El más grande del Ribatejo” sea constante.