Getsel Montes recibe reconocimiento internacional y envía un contundente mensaje a Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Costa Rica

El defensor se ha consolidado como uno de los habituales convocados y, de cara al vital encuentro, envió un potente mensaje,

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Getsel Montes envía un claro mensaje para Octubre.
Getsel Montes envía un claro mensaje para Octubre.

Getsel Montes se ha consolidado como uno de los defensores en la nómina de la Selección de Honduras.

El espigado defensor fue resistido por Reinaldo Rueda pero supo aprovechar su primera convocatoria a mediado de marzo.

Desde entonces es un habitual convocado y en el partido ante Nicaragua mandó un claro mensaje al seleccionador y a la afición.

Getsel Montes en el equipo ideal de Eliminatorias Concacaf

Siempre se dice que el jugador debe hablar en el campo, y justamente eso es lo que hizo la ´Muralla´ en la fecha Eliminatoria.

Montes fue titular ante Haití (empate 0-0), también en el triunfo ante Nicaragua (2-0) y fue de los más destacado de la cancha.

Las presentación del defensor en el segundo partido fue sólida y se ganó el reconocimiento internacional por eso.

Montes, que había tenido un partido con algunas dudas ante Haití, fue el mejor futbolista de Honduras ante la ´Azul y Blanco´ y así lo reconoció el sitio especializado en seguimiento de jugadores, Sofascore.

El jugador de Herediano hizo tan buen papel que fue incluido en el XI ideal de la Jornada 2 de las Eliminatorias Concacaf.

De hecho, el ex Real España es el único hondureño que aparece en el equipo de la fecha para la aplicación.

Por Centroamérica aparecen seis futbolistas: Uno de Guatemala, uno de Honduras, dos de Panamá y dos de Costa Rica.

El equipo de la Fecha está conformado por: Nicholas Hagen (Guatemala), Andrés Andrade (Panamá), Greg Leigh (Jamaica), Getsel Montes (Honduras), Tyrese Noslin (Curazao), Tahith Chong (Curazao), Erick Davis (Panamá), Juninho Bacuna (Curazao), Manfred Ugalde (Costa Rica), Kenneth Vargas (Costa Rica) y Duckens Nazon (Haití).

Es de esta manera que Getsel Montes envía un claro mensaje: está listo para ser titular ante Costa Rica en la “final de Centroamérica” del mes de octubre.

Se debe recordar que Honduras posiblemente no cuente con Denil Maldonado por lo que es vital que Montes cobre toda la confianza necesaria con la H.

