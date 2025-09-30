Confirmado por Reinaldo Rueda: Honduras notifica a Costa Rica la dura realidad de una de sus estrellas para la Eliminatoria

La selección de Honduras ha recibido otro duro golpe camino al Mundial 2026. Una figura más se suma a las bajas que tendrá ante Costa Rica y Haití por las Eliminatorias de Concacaf.

Será la cuarta baja por lesión, no estará el n el 9 y 13 de octubre.Costa Rica ya fue notificado de esta situación y ve cómo Honduras se viene abajo.

¿Qué jugador es la nueva baja en Honduras?

Reinaldo Rueda fue quien lo confirmó en una reunión que tuvo con los medios, Edwin Rodríguez no estará en los partidos de la Eliminatoria porque se recintió de una vieja lesión en el quinto metatarsiano.

“Ayer se le tomó una nueva tomografía y ahí se le ve una pequeña fisura un poco más arriba de la fractura que tuvo anteriormente en el quinto metatarsiano y se considera fractura a lo que llamamos avulsión al doblar el tobillo. Entonces se va intervenir quirúrgicamente para poner un material para que ya no vuelvan a pasar estas cosas. Hasta el momento no se sabe si va a operar, tendré que esperar respuesta del ortopeda”, dijo a La Prensa.

Edwin Rodríguez se baja de la convocatoria de la selección de Honduras.

Edwin Rodríguez tampoco ha jugado con Olimpia y de operarse finalmente será baja por varios meses. Algo que afecta a Honduras también debido a lo que se está jugando de cara al Mundial.

Rodríguez será la cuarta baja de Honduras, se suma a Julián Martínez, David Ruiz y Denil Maldonado, jugadores que también son parte del esquema titular de Rueda.

Honduras dará pronto a conocer su convocatoria que vendrá con muchas novedades debido a la cantidad de inesperadas lesiones que sufrieron sus jugadores.