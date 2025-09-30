Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Confirmado por Reinaldo Rueda: Honduras notifica a Costa Rica la dura realidad de una de sus estrellas para la Eliminatoria

Reinaldo Rueda ha confirmado que tendrá una nueva baja para las Eliminatorisa de Concacaf donde enfrentará a Costa Rica y Haití.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda confirmó que una de sus estrellas no estará ante Costa Rica.
Reinaldo Rueda confirmó que una de sus estrellas no estará ante Costa Rica.

La selección de Honduras ha recibido otro duro golpe camino al Mundial 2026. Una figura más se suma a las bajas que tendrá ante Costa Rica y Haití por las Eliminatorias de Concacaf.

Será la cuarta baja por lesión, no estará el n el 9 y 13 de octubre.Costa Rica ya fue notificado de esta situación y ve cómo Honduras se viene abajo.

Reinaldo Rueda impacta a toda Concacaf con la decisión que tomó con Choco Lozano para enfrentar a Costa Rica

ver también

Reinaldo Rueda impacta a toda Concacaf con la decisión que tomó con Choco Lozano para enfrentar a Costa Rica

¿Qué jugador es la nueva baja en Honduras?

Reinaldo Rueda fue quien lo confirmó en una reunión que tuvo con los medios, Edwin Rodríguez no estará en los partidos de la Eliminatoria porque se recintió de una vieja lesión en el quinto metatarsiano.

Publicidad

“Ayer se le tomó una nueva tomografía y ahí se le ve una pequeña fisura un poco más arriba de la fractura que tuvo anteriormente en el quinto metatarsiano y se considera fractura a lo que llamamos avulsión al doblar el tobillo. Entonces se va intervenir quirúrgicamente para poner un material para que ya no vuelvan a pasar estas cosas. Hasta el momento no se sabe si va a operar, tendré que esperar respuesta del ortopeda”, dijo a La Prensa.

Edwin Rodríguez se baja de la convocatoria de la selección de Honduras.

Edwin Rodríguez se baja de la convocatoria de la selección de Honduras.

Publicidad

Edwin Rodríguez tampoco ha jugado con Olimpia y de operarse finalmente será baja por varios meses. Algo que afecta a Honduras también debido a lo que se está jugando de cara al Mundial.

Rodríguez será la cuarta baja de Honduras, se suma a Julián Martínez, David Ruiz y Denil Maldonado, jugadores que también son parte del esquema titular de Rueda.

Publicidad
Erick Puerto, goleador del momento, define el equipo de Centroamérica en que jugará la próxima temporada

ver también

Erick Puerto, goleador del momento, define el equipo de Centroamérica en que jugará la próxima temporada

Honduras dará pronto a conocer su convocatoria que vendrá con muchas novedades debido a la cantidad de inesperadas lesiones que sufrieron sus jugadores.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Confirmado: toda Honduras consternada por otra noticia que golpea a Reinaldo Rueda
Honduras

Confirmado: toda Honduras consternada por otra noticia que golpea a Reinaldo Rueda

Se bajó de dos titularidades a último momento y ahora tiene en vilo a Olimpia y a la Selección de Honduras
Honduras

Se bajó de dos titularidades a último momento y ahora tiene en vilo a Olimpia y a la Selección de Honduras

Espinel deja claro el tema que más preocupa a Honduras
Honduras

Espinel deja claro el tema que más preocupa a Honduras

Desde la FIFA: Gustavo Herrera recibe el mensaje que Saprissa no esperaba
Deportivo Saprissa

Desde la FIFA: Gustavo Herrera recibe el mensaje que Saprissa no esperaba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo