Una opción menos: Herediano recibe el “no” definitivo del DT extranjero al que apuntaba Jafet Soto

Herediano atraviesa un momento de reestructuración tras quedar fuera de los playoffs del Torneo Apertura 2025, una situación que llevó a la dirigencia a replantear el rumbo del proyecto deportivo.

En ese contexto, Jafet Soto no continuará en el banquillo como entrenador, aunque mantendrá un rol determinante dentro de la planificación institucional, con la mira puesta en reorganizar al equipo y encarar de mejor forma la próxima temporada.

Sobre este escenario, Herediano activó de inmediato la búsqueda de un nuevo director técnico para liderar la siguiente etapa del proyecto bajo la mirada de Jafet Soto. Sin embargo, de momento ya recibieron un “no” de un DT extranjero que estaba en carpeta.

¿Cuál DT extranjero dejó de ser opción para Herediano?

De manera oficial Liberia confirmó la continuidad de José Cardozo al frente del proyecto deportivo, ratificando la confianza en su trabajo y en el rumbo que ha tomado el equipo. De esta manera, el paraguayo queda totalmente fuera de la lista de Jafet Soto en Herediano.

José Cardozo continuará en Liberia

Recordemos también que hace unos días, el presidente de Liberia dejó clara la postura del club respecto al futuro de José Saturnino Cardozo, al señalar que la intención es mantenerlo al menos por los próximos seis meses.

“Como mínimo creo que va a estar seis meses más con nosotros. Por supuesto que hay cláusulas en un contrato donde puede haber una salida, pero por el momento sé que se va a quedar con nosotros para el semestre que viene“, había comentado Wilder Eusse, presidente de Liberia.

El escenario en Herediano se va definiendo con mayor claridad, ya que José Giacone, actual entrenador de Diriangén, se mantiene como el principal candidato para asumir el banquillo florense

Desde el inicio del proceso ha sido la opción mejor posicionada dentro de la dirigencia, que valora su perfil y experiencia como la apuesta más firme para encabezar la nueva etapa del club.