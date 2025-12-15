Por eso Erick Lonnis lo rechazó: filtran la oferta que Saprissa debía igualar por Randall Leal para pulseárselo a Herediano

En los últimos días tomó fuerza la versión de un posible regreso de Randall Leal al Deportivo Saprissa tras su etapa en la MLS. El extremo izquierdo mostró disposición para volver al club morado, luego de que su agente lo pusiera sobre la mesa como opción ante Erick Lonnis, responsable del Comité Deportivo, reactivando así las especulaciones sobre su futuro.

Randall Leal incluso llegó a entrenar con Saprissa semanas atrás, luego de finalizar su etapa con el DC United, lo que alimentó las versiones sobre un posible regreso. Sin embargo, pese al interés del futbolista, desde la dirigencia morada se tomó la decisión de no avanzar en negociaciones, con Erick Lonnis descartando la opción.

Erick Lonnis fue claro al señalar que el club no entrará en una puja económica ni modificará su estructura salarial, pese a las ofertas que maneja el jugador, dejando así el camino despejado para que su futuro apunte a Herediano como el destino más probable.

¿Cuál es la oferta que Saprissa debía igualar por Randall Leal para pulseárselo a Herediano?

Según la versión que circula desde La Voz Saprissista, uno de los principales obstáculos para el regreso de Randall Leal pasó por el aspecto económico, ya que el jugador tendría sobre la mesa una oferta superior a los 20 mil dólares mensuales.

Esa cifra, no fue contemplada por Erick Lonnis, lo que habría enfriado cualquier posibilidad de negociación y prácticamente descartado su vuelta al conjunto morado.

La situación de Randall Leal

La situación contractual de Randall Leal con el DC United explica en buena medida la complejidad de su futuro inmediato. Al extremo izquierdo aún le resta un año de vínculo con el club de la MLS, con un salario bruto estimado en 1.150,000 dólares hasta el 31 de diciembre de 2025, cifra que lo coloca en un escalón económico muy alto para el mercado centroamericano

Con 28 años, Leal percibe alrededor de 22.115 dólares brutos por semana, sin contar bonificaciones, un factor clave que ha pesado en las decisiones de clubes como Saprissa y que marca distancia frente a posibles regresos a la región.