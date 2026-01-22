Ángel Romero no es problema: Boca le da a Rodrigo Auzmendi una nueva respuesta por su fichaje que nadie en Honduras vio venir

Boca Juniors está próximo a anunciar al delantero paraguayo Ángel Romero como su nuevo fichaje de cara al nuevo torneo en Argentina; decisión que muchos creerían afectaría la posible llegada de Rodrigo Auzmendi al Xeneize.

Sin embargo, Fútbol Centroamérica conoció que los contactos del ex de Motagua con Boca Juniors son reales y ya preguntaron a Banfield por las condiciones para hacerse del jugador de 25 años.

ver también Guiño a Olimpia: Erick Puerto responde a la pregunta que toda Honduras está atenta sobre su futuro

Sumado a lo anterior, también se confirma que la llegada de Ángel Romero no afectaría una negociación de Auzmendi con el club que preside Juan Román Riquelme que tiene la idea de reforzar la ofensiva.

Romero y Auzmendi con diferentes características

Es decir, que la idea de Boca es reforzar con dos futbolistas de características diferentes.

ver también “Es millonario y yo no”: Juan Guillermo Cuadrado recibe desde Honduras la noticia que nunca nadie esperó

Mientras Romero es un jugador con mucha movilidad, sacrificio y con 1.77 de estatura; Rodrigo Auzmendi es un 9 de área que va bien por arriba con su 1.91 de estatura.

Fue goleador en Honduras

Cuando estuvo en Motagua, Rodrigo Auzmendi anotó 24 goles en 49 partidos y se convirtió en uno de los preferidos de la afición del Ciclón Azul junto a su hermano Agustín Auzmendi.

Publicidad