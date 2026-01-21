Es tendencia:
Todo Motagua impactado con la oferta que llegó de un gigante de Argentina sobre Rodrigo Auzmendi: “Ya preguntaron”

El exjugador de Motagua estaría cerca de ser fichado por Boca Junior que ya ha preguntado por él en dos ocasiones, según diversos reportes.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Rodrigo Auzmendi anotó 24 goles en 49 partidos jugados con el Motagua en Honduras.
El futuro de Rodrigo Auzmendi daría un giro inesperado tras su paso por Motagua y podría convertirse en el nuevo fichaje de Boca Juniors, según diversos reportes que llegan desde Argentina.  

Actualmente Auzmendi es dirigido por Pedro Troglio en Banfield, pero las pláticas con Boca ya han comenzado para sumar al delantero de 1.91 de estatura y que convirtió cuatro goles en 15 partidos disputados.

Los números lo avalan a Auzmendi

Durante su paso por Motagua, el delantero de 25 años anotó 24 goles en 49 encuentros. Además, tuvo un paso por las divisiones inferiores del Porto y anteriormente en Plaza Colonia de Uruguay.

Auzmendi también jugó para San Marcos de Arica en Chile y en la reserva de Gimnasia. Ahora, Boca ya le consultó a Banfield cuáles son las condiciones para hacer posible su llegada al Xeneize.

Por el momento, no hay una oferta concreta por Auzmendi, pero no se descarta que en las próximas horas se den movimientos formales para cerrar su llegada al club que preside Juan Román Riquelme.

Los Auzmendi con movimientos en el mercado

Cabe señalar que, tanto Rodrigo como Agustín Auzmendi están agitando el mercado en Argentina. El pistolero ya fichado por Gimnasia y Esgrima en condición de préstamo procedente de Godoy Cruz.

