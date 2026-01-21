Rodrigo Auzmendi a Boca: el dinero que piden por él y cuánto le correspondería a Motagua

El nombre de Rodrigo Auzmendi empieza a sonar con fuerza en el mercado sudamericano. Tras su paso por Motagua y su presente en el fútbol argentino, el delantero podría dar un salto inesperado en su carrera y convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors, según reportes que llegan desde Argentina.

Actualmente, Auzmendi es dirigido por Pedro Troglio en Banfield, club donde el atacante de 1,91 metros de estatura ha logrado consolidarse como una alternativa ofensiva. En lo que va de su etapa en el “Taladro”, el delantero suma cuatro goles en 15 partidos disputados, números que despertaron el interés del Xeneize.

De acuerdo con información del periodista Germán García Grova, Boca ya realizó los primeros sondeos para conocer las condiciones de una eventual negociación. El club argentino consultó por la situación contractual del futbolista y los pasos a seguir en caso de decidir avanzar formalmente por su fichaje.

¿Cuánto pagaría Boca por Rodrigo Auzmendi?

Desde Banfield, la postura es clara. El club tasó a Rodrigo Auzmendi en más de 2 millones de dólares y se mostró abierto a transferirlo, siempre y cuando se cumplan las condiciones económicas establecidas.

Boca avanza seriamente por Rodrigo Auzmendi.

¿Le corresponde algo a Motagua en caso de concretarse el traspaso?

La respuesta es negativa. Según la información disponible, el club hondureño no recibiría ningún porcentaje de una futura venta. Esto se debe a que Auzmendi salió de Motagua con el pase vendido al 100%, en una operación que se cerró por 21 mil dólares, sin cláusulas de participación en transferencias posteriores.

Así, mientras Boca analiza si da el paso definitivo y Banfield espera una oferta acorde a su valoración, Motagua observa a la distancia un movimiento que podría ser millonario, pero del cual no obtendría rédito económico. El futuro de Rodrigo Auzmendi, por ahora, sigue abierto y con un posible destino de alto impacto en el fútbol argentino.