Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el empate entre Olimpia y Real España: Motagua sonríe

Olimpia y Real España ofrecieron un buen partido en la fecha 10 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. En el estadio Chelato Uclés, el resultado final fue 1-1.

El equipo de Jeaustin Campos mantiene su invicto, mientras que el de Eduardo Espinel sigue dejando dudas. Los anotadores del encuentro fueron Gonzalo Ritacco y Yustin Arboleda.

Con este empate, Real España perdió el primer lugar con Motagua y, ahora por diferencia de goles, ocupa la segunda posición. En puntos, ambos equipos están igualados con 19 unidades.

Por su parte, Olimpia (12 puntos) escaló hasta la cuarta posición, ya que supera por un punto a Marathón (11) y se encuentra a uno de Olancho FC (13).

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Los resultados de la jornada

Olancho 2-1 Platense

Choloma 1-3 Motagua

Olimpia 1-1 Real España

Victoria 2-4 Génesis

Lobos UPNFM vs. Juticalpa (Domingo 7 de marzo)

