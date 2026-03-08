Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el empate entre Olimpia y Real España: Motagua sonríe

Motagua fue el más beneficiado del empate entre Olimpia y Real España en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

José Rodas

Olimpia y Real España no pasaron del empate en la jornada 10 del Clausura 2026.
Olimpia y Real España ofrecieron un buen partido en la fecha 10 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. En el estadio Chelato Uclés, el resultado final fue 1-1.

El equipo de Jeaustin Campos mantiene su invicto, mientras que el de Eduardo Espinel sigue dejando dudas. Los anotadores del encuentro fueron Gonzalo Ritacco y Yustin Arboleda.

Con este empate, Real España perdió el primer lugar con Motagua y, ahora por diferencia de goles, ocupa la segunda posición. En puntos, ambos equipos están igualados con 19 unidades.

Por su parte, Olimpia (12 puntos) escaló hasta la cuarta posición, ya que supera por un punto a Marathón (11) y se encuentra a uno de Olancho FC (13).

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Los resultados de la jornada

  • Olancho 2-1 Platense
  • Choloma 1-3 Motagua
  • Olimpia 1-1 Real España
  • Victoria 2-4 Génesis
  • Lobos UPNFM vs. Juticalpa (Domingo 7 de marzo)
La jornada 11 de la Liga Nacional

  • Choloma vs. Marathón
  • Génesis vs. Olancho
  • Motagua vs. Lobos UPNFM
  • Real España vs. Victoria
  • Platense vs. Olimpia

