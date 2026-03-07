Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, fecha 11

La Fecha 11 del Torneo Clausura 2026 se pone en marcha este sábado con un partido de peso en Ciudad Quesada: San Carlos vs. Alajuelense, un cruce clave para la pelea por meterse en el Top 4 que clasifica a semifinales.

El resto de la jornada se reparte entre domingo y lunes, con el foco principal en Saprissa vs. Herediano en Tibás: el Team llega como líder y los morados quieren recortar diferencias en la cima. Además, el lunes cierran Sporting vs. Pérez Zeledón y Liberia vs. Guadalupe.

ver también Rolando Fonseca se la agarra con Hernán Medford y le dice lo que nadie en Saprissa se anima: “Es su culpa”

Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026

Los partidos de la Fecha 11

Sábado 7 de marzo San Carlos vs. Alajuelense — 20:00 | Tigo Sports

Domingo 8 de marzo Cartaginés vs. Puntarenas — 11:00 | FUTV Saprissa vs. Herediano — 17:00 | FUTV

Lunes 9 de marzo Sporting FC vs. Pérez Zeledón — 19:00 | Tigo Sports Liberia vs. Guadalupe — 20:00 | FUTV



Así se jugará la Fecha 12