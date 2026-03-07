Es tendencia:
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, fecha 11

Herediano llega en la cima del campeonato a esta Jornada 11 del Clausura 2026 de Costa Rica.

La tabal de posiciones del Clausura 2026 está que arde.
La Fecha 11 del Torneo Clausura 2026 se pone en marcha este sábado con un partido de peso en Ciudad Quesada: San Carlos vs. Alajuelense, un cruce clave para la pelea por meterse en el Top 4 que clasifica a semifinales.

El resto de la jornada se reparte entre domingo y lunes, con el foco principal en Saprissa vs. Herediano en Tibás: el Team llega como líder y los morados quieren recortar diferencias en la cima. Además, el lunes cierran Sporting vs. Pérez Zeledón y Liberia vs. Guadalupe.

Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026

Los partidos de la Fecha 11

  • Sábado 7 de marzo
  • Domingo 8 de marzo
    • Cartaginés vs. Puntarenas11:00 | FUTV
    • Saprissa vs. Herediano17:00 | FUTV
  • Lunes 9 de marzo
    • Sporting FC vs. Pérez Zeledón19:00 | Tigo Sports
    • Liberia vs. Guadalupe20:00 | FUTV

Así se jugará la Fecha 12

  • Viernes 13 de marzo
    • Alajuelense vs. Pérez Zeledón20:00
  • Sábado 14 de marzo
    • Sporting FC vs. San Carlos18:00
    • Herediano vs. Liberia20:00
  • Domingo 15 de marzo
    • Cartaginés vs. Saprissa11:00
    • Guadalupe vs. Puntarenas15:00

