Olimpia conoce la decisión de Eduardo Espinel ante una posible renuncia por la crisis: “Se entiende”

Olimpia está lejos de su mejor versión y volvió a perder puntos en el Clausura 2026 luego de empatar 1-1 ante Real España por la jornada 10.

Eduardo Espinel, que ya ganó la Copa 39 y 40, está siendo criticado porque no le encuentra la vuelta ya que no ha ganado nigún Clásico.

En conferencia de prensa le preguntaron lo que pasa con el equipo y el técnico intentó explicar la situación y que si se puede salir de la crisis de resultados.

No es el Olimpia del torneo pasado ¿Qué pasa en el club y cómo salir del bache?

“Concretarnos en lo que sabemos porque este grupo trabaja todos los días para sacar esto adelante. Esto lo veníamos venir porque venímos haciendo un trabajo donde hace mucho tiempo no se hacía en Olimpia y eso tiene su riesgo, dejar puntos en el camino, es normal, tenemos que estar tranquilo y con base a trabajo explotar el máximo nivel que siempre mostramos. Tampoco es que estamos tan lejos del primer lugar. Nos ilusiona que encontrando el nivel vamos a dar la pelea”.

¿Le preocupa perder el puesto ante esta crisis?, le preguntaron en plena conferencia de prensa.

“Tengo varios años en el fútbol y nunca trabajo con miedo porque no tengo nada que reprocharme a mi mismo, porque trabajo. Si las cosas no se dan yo me debo a los dirigentes, pero no tengo que esconder nada ni tener verguenza. Si las críticas están es normal, como hincha de Olimpia se entiende. No me enfoco en tener miedo y estoy pensando en el entrenamiento de mañana para salir de esto porque lo único que hago es trabajar”.

El próximo partido de Olimpia es ante Plantese y se disputará el jueves 12 de marzo de visita. El León suma 12 puntos en lo que va torneo y se ubica en el 4to puesto de la tabla de posiciones.

