Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Dejó a Olimpia para fichar por Motagua, pero Rodrigo de Olivera lo evitó: “Hablé con Emilio Izaguirre”

Rodrigo de Olivera tiene enamorado a todos los aficionados de Motagua tras concretarse como su fichaje estalar para el Clausura 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Rodrigo de Olivera ha marcado 7 goles en lo que va del Clausura 2026.
Rodrigo de Olivera ha marcado 7 goles en lo que va del Clausura 2026.

Motagua lidera el torneo Clausura 2026. Su último triunfo 1-3 ante el Choloma lo colocó por encima de Real España, que jugará este domingo ante Olimpia por la jornada 10 de la Liga Nacional de Honduras.

El Azul Profundo ocupa el primer lugar en gran parte gracias a los goles que ha aportado el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera, quien ya lleva 7 anotaciones en lo que va del campeonato.

José Francisco Molina toma su primera gran decisión y señala al nuevo capitán de la Selección de Honduras

ver también

José Francisco Molina toma su primera gran decisión y señala al nuevo capitán de la Selección de Honduras

Su llegada como fichaje estelar está cumpliendo con las expectativas y la afición está contenta. Lo que nadie sabía es que opacó otro fichaje que el Ciclón tenía en mente.

¿Qué jugador no llegó a Motagua por Rodrigo de Olivera?

José García protagonizó una de las grandes novelas del mercado de pases tras su salida de Olimpia. Se fue del León por la falta de protagonismo bajo la dirección de Eduardo Espinel,y también por el autogol que marcó en la final que Motagua ganó al conjunto blanco, evitando el pentacampeonato de los albos.

El defensor rompió el silencio y confesó que tuvo un acercamiento con Motagua, pero no se concretó porque el club priorizó a Rodrigo de Olivera.

“Es verdad, tuve acercamientos con Motagua, principalmente con Emilio Izaguirre, pero no se dieron las cosas; son situaciones que pueden pasar cuando no se llega a un acuerdo“, comentó en una entrevista con Días de Fútbol.

Publicidad
Por marihuana: el impensado problema que vive Julián Martínez en el club de Vinicius y este fue el castigo que les dieron

ver también

Por marihuana: el impensado problema que vive Julián Martínez en el club de Vinicius y este fue el castigo que les dieron

“Económicamente no tenía problemas, solo que ellos estaban más enfocados en un ‘9’, que era De Olivera. Entonces, me dijeron que me iban a llamar, que les diera chance, pero preferí venir a la UPNFM. Tenía más ofertas, pero decidí por Lobos”.

Los caminos entre Motagua y José García no se cruzaron, un fichaje que, de haberse dado, habría levantado mucha controversia por la rivalidad existente con Olimpia.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jugador de Motagua le deja aviso directo a José Francisco Molina por su primera convocatoria
Honduras

Jugador de Motagua le deja aviso directo a José Francisco Molina por su primera convocatoria

“No es capaz”: Javier López le responde a Marcelo Santos por posible salida de Motagua y manda recado a Jorge Serrano
Honduras

“No es capaz”: Javier López le responde a Marcelo Santos por posible salida de Motagua y manda recado a Jorge Serrano

Nadie lo vio venir: Olimpia junto con Motagua toman la decisión que impacta a Real España y Marathón en los Clásicos
Honduras

Nadie lo vio venir: Olimpia junto con Motagua toman la decisión que impacta a Real España y Marathón en los Clásicos

Pablo Izaguirre le envía una advertencia de tres palabras a Saprissa y Herediano
Liga Deportiva Alajuelense

Pablo Izaguirre le envía una advertencia de tres palabras a Saprissa y Herediano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo