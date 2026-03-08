Dejó a Olimpia para fichar por Motagua, pero Rodrigo de Olivera lo evitó: “Hablé con Emilio Izaguirre”

Motagua lidera el torneo Clausura 2026. Su último triunfo 1-3 ante el Choloma lo colocó por encima de Real España, que jugará este domingo ante Olimpia por la jornada 10 de la Liga Nacional de Honduras.

El Azul Profundo ocupa el primer lugar en gran parte gracias a los goles que ha aportado el delantero uruguayo Rodrigo de Olivera, quien ya lleva 7 anotaciones en lo que va del campeonato.

Su llegada como fichaje estelar está cumpliendo con las expectativas y la afición está contenta. Lo que nadie sabía es que opacó otro fichaje que el Ciclón tenía en mente.

¿Qué jugador no llegó a Motagua por Rodrigo de Olivera?

José García protagonizó una de las grandes novelas del mercado de pases tras su salida de Olimpia. Se fue del León por la falta de protagonismo bajo la dirección de Eduardo Espinel,y también por el autogol que marcó en la final que Motagua ganó al conjunto blanco, evitando el pentacampeonato de los albos.

El defensor rompió el silencio y confesó que tuvo un acercamiento con Motagua, pero no se concretó porque el club priorizó a Rodrigo de Olivera.

“Es verdad, tuve acercamientos con Motagua, principalmente con Emilio Izaguirre, pero no se dieron las cosas; son situaciones que pueden pasar cuando no se llega a un acuerdo“, comentó en una entrevista con Días de Fútbol.

“Económicamente no tenía problemas, solo que ellos estaban más enfocados en un ‘9’, que era De Olivera. Entonces, me dijeron que me iban a llamar, que les diera chance, pero preferí venir a la UPNFM. Tenía más ofertas, pero decidí por Lobos”.

Los caminos entre Motagua y José García no se cruzaron, un fichaje que, de haberse dado, habría levantado mucha controversia por la rivalidad existente con Olimpia.

