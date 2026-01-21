Es tendencia:
“Es millonario y yo no”: Juan Guillermo Cuadrado recibe desde Honduras la noticia que nunca nadie esperó

Juan Guillermo Cuadrado tiene su propia historia en Honduras y esta fue contada por un futbolista que jugó en Olimpia y Marathón.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Juan Guillermo Cuadrado tiene su propia historia con Honduras.
Juan Guillermo Cuadrado está entre uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, el cafetero se ha metido en el corazón de todos en un país que disfrutar de ir a las Copas del Mundo.

Ha pasado por equipos como Chelsea, Juventus e Inter de Milán, actualmente juega para el Pisa de la Serie A de Italia y ha recibido una noticia de Honduras que nadie sabía.

ver también

Diario Diez ha revelado que Cuadrado tiene un hermano en Honduras y se trata de Edwin Solani Solano, futbolista que ha jugado en Olimpia y Marathón.

Solani Solano contó la historica de cómo se dio cuenta que es hermano de Juan Cuadrado

“Fue algo bien curioso, ni yo mismo me lo creía”. Todo surgió a partir de un comentario de un tío que viaja con frecuencia a Colombia y que un día le soltó.

“Fíjate que tu papá fue marido de la mamá de Juan Guillermo Cuadrado”. Solani, incrédulo, lo descartó de inmediato. “Mi tío es bien pajero, yo decía: está hablando paja”, confesó.

Todo cambió en una convocatoria de la selección de Honduras cuando enfrentó a Curazao bajo el mando de Diego Vázquez, Solani vio a Cuadrado tomando sol en la playa y quiso quitarse la duda.

“Lo miraba y decía: ¿será que le pregunto o me voy a ahuevar?. Lo vi frente al mar, leyendo un libro, y dije: es ahora o nunca; o me dice que sí o me ahueva. Le dije: ‘Juan, ¿cómo estás?’. Y me respondió: ‘Todo bien, panita’”. Entonces lanzó la pregunta que llevaba guardada: “Fíjese que le quiero hacer una pregunta, mire que yo soy hijo de tal y tal…”.

ver también

Y esta fue la reacción del colombiano: “Marica, ¿es en serio? ¿Usted es hijo de tal y tal. Su papá me dio los pasajes para irme a probar a Argentina”.

Luego de esto se tomaron una foto para el recuerdo y después se agregaron a Instagram y desde entonces tienen comunicación.

“Ahí me confesó que mi papá había sido marido de la mamá de él. Nos agregamos a Instagram, hablamos y todo eso. Es real“.

“Medio hermano, solo que aquel es millonario y yo no”, dice entre risas. Luego aclara el contexto: “Mi papá fue marido de la mamá de él cuando Juan ya estaba grandecito, ya se estaba probando en el fútbol”.

