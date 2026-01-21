Es tendencia:
Guiño a Olimpia: Erick Puerto responde a la pregunta que toda Honduras está atenta sobre su futuro

El delantero de 24 años fue una de las sensaciones con el Platense al lucirse en el pasado torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Erick Puerto anotó 15 goles en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
El delantero hondureño del Platense, Erick Puerto aseguró que de momento se mantiene entrenando con el club porteño, sin embargo no descarta una oferta para salir al exterior, según reveló en una entrevista para Deportes TVC.

“Estoy trabajando con el equipo, es lo que me toca y formar parte de ello. Podría surgir una oferta en cualquier momento, pero nada concreto. Yo hasta no ver nada en la mesa, un papel para firmar, no me creo nada de eso”, dijo “Yio” Puerto.

Además, Puerto reveló que es aficionado de Olimpia desde pequeño; sin embargo, con el paso del tiempo fue tomando cariño al Platense y que ahora es más del tiburón.

“De pequeño apoyaba a Olimpia, pero ya le tengo gran cariño y amor a Platense. Admiraba mucho a Wilmer Velásquez“, recordó el bombardero de 24 años.

Diversos rumores surgieron y ubicaron a Erick Puerto en Comunicaciones de Guatemala, pero posteriormente lo colocaron en la segunda de Estados Unidos y hasta en el fútbol de Emiratos Árabes.

Lo cierto es que, el jugador se mantiene, de momento, a la orden de Raúl Cáceres de cara al inicio del torneo liguero.

