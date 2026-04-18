Andy Najar impacta con logro que lo pone como el único de Centroamérica y al lado de Lionel Messi

Andy Najar sigue demostrando su alto valor dentro del terreno de juego y a sus 33 años es ubicado junto a los mejores jugadores de la MLS, incluido el argentino Lionel Messi y Heung-min Son.

Así lo dio a conocer el videjuego EA FC (anteriormente FIFA) que colocó al hondureño en el equipo de la temporada (TOTS) de la MLS y que lo pone con una carta global de 91.

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Najar es el único centroamericano que aparece con este reconocimiento reservado para los jugadores más destacados del año y en el que también aparece su compañero Sam Surridge.

La inclusión del lateral catracho en el equipo ideal confirma su vigencia y su alto nivel competitivo que lo posiciona commo uno de los futbolistas centroamericanos más sobresalientes del momento y llevando en alto el nombre de Honduras hasta en la cultura gamer.

Este es el segundo logro destacado para el hondureño en la semana; ya que también lograron eliminar al América en la Concacaf Champions Cup y clasificar a las semifinales de ese torneo.

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El rendimiento de Andy Najar ha provocado que los pedidos para su regreso a la Selección de Honduras sigan creciendo ante la necesidad de un lateral con sus características en el combinado que dirige José Francisco Molina.

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