Keyrol Figueroa es una de las grandes promesas que Francis Hernández se quiere quedar en su proceso como director deportivo de Honduras.

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) está a un paso de concretar uno de los movimientos más esperados por la afición. Bajo la gestión de Francis Hernández, el plan integral rumbo al Mundial 2030 ya rinde sus primeros frutos.

Tras una gira por Europa, el director deportivo Francis Hernández y Francisco Molina habrían logrado convencer al delantero del Liverpool, Keyrol Figueroa. El joven atacante ve con muy buenos ojos el proyecto serio que le presentó la FFH.

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Aunque faltan algunos detalles legales por cerrar, el interés mostrado por la federación fue clave. Keyrol, hijo del legendario Maynor Figueroa, finalmente se sumaría al proceso de la Selección de Honduras tras su paso por las juveniles de Estados Unidos.

La noticia que ha paralizado al país, confirmada por el periodista Gustavo Roca de Diario Diez, es su posible llamado inmediato. Se espera que la gran sorpresa sea su convocatoria oficial para el próximo duelo contra Argentina.

“Aún con detalles por cerrarse, Keyrol Figueroa se convertiría en seleccionado hondureño. El jugador del Liverpool no ve con malos ojos sumarse al proyecto de la ‘H’ viendo el interés que le han puesto desde la FFH”, detalla Roca.

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Esta decisión busca integrar al jugador lo antes posible a la dinámica del grupo principal. El plan de Francis Hernández no solo mira al futuro, sino que busca dar un golpe de autoridad con talento joven y de élite mundial.

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En resumen

La gira post-partido contra Perú fue el detonante de las negociaciones.

Se busca que Keyrol Figueroa sea el referente de ataque para el próximo ciclo mundialista.

sea el referente de ataque para el próximo ciclo mundialista. Su presencia ante Argentina generaría una enorme expectativa en la afición catracha.

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