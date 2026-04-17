Olimpia busca romper el mercado de fichajes con delantero sudamericano pedido por Eduardo Espinel

Olimpia ya está trabajando en la planificación de la siguiente temporada y los rumores de refuerzos comienzan a tomar fuerza en el cierre del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

En las últimas horas, el periodista Álvaro de la Rocha dio a conocer que el actual bicampeón de Honduras estaría negociando con el argentino Nicolás Martínez de 35 años, actual jugador del Mixco de Guatemala.

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“Olimpia, mediante su cuerpo técnico, ha mostrado interés en el goleador argentino, Nicolás Martínez. Los contactos vienen desde principios de año y se sostienen hasta la semana pasada”, explicó el comunicador.

El delantero sudamericano finaliza su contrato en junio de 2026, por lo que podrá negociar con Olimpia como agente libre y eso podría facilitar su llegada a Honduras.

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Las cifras de Martínez avalan su rendimiento y es que registra 30 goles en los últimos 42 partidos durante la última temporada. En el Clausura 2026 de Guatemala ya suma 13 anotaciones en 20 partidos.

Actualmente, el Olimpia cuenta en la delantera con Jorge Benguché, Jerry Bengtson, Yustin Arboleda y David Flores; sin embargo, ninguno atraviesa por una buena racha goleadora en el presente torneo.

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