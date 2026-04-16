Warren Madrigal y Andy Najar en lo más alto de Concacaf: la noticia que pone en alto a Costa Rica y Honduras

El Nashville sigue celebrando el histórico triunfo (0-1) sobre el América en el estadio Azteca y que les dio el boleto a las semifinales de la Champions Cup de la Concacaf, fase en la que enfrentarán al Tigres, también de México.

Pero más allá de eso, el club de la MLS también alcanzó un dato sin precedentes que pone por todo lo alto a los jugadores Warren Madrigal de Costa Rica, Andy Najar y Bryan Acosta de Honduras.

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Y es que el Nashville se convirtió en el primer equipo de la MLS en lograr un triunfo en el estadio Azteca en toda la historia. “Uno para los libros de historia”, escribió el club en su cuenta de Instagram.

Tanto Warren Madrigal como Andy Najar fueron titulares en el histórico triunfo del club estadounidense. El tico jugó 71 minutos; Najar disputó todo el encuentro y Bryan Acosta hizo su ingreso en los últimos 19 minutos del partido.

Aunque para Najar no es desconocido alcanzar un triunfo en el mítico estadio. Anteriormente lo hizo con la Selección de Honduras en 2013, cuando de la mano del DT Luis Fernando Suárez, derrotaron 1-2 a los mexicanos.

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Najar fue uno de los destacados de su equipo y el goleador Hany Mukhtar lo confirmó al asegurar que la jugada del hondureño ante dos oponentes fue lo que más lo impactó en el histórica eliminatoria.

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