Keylor Navas recibe desde Honduras el mensaje que pone en alerta al Bocha Batista en Costa Rica

Para nadie es desconocido que Keylor Navas es uno de los mejores arqueros en la historia de Concacaf; extremo que hasta sus propios rivales pueden confirmar a nivel de clubes y también de selecciones en Centroamérica.

En esta ocasión fue Alberth Elis, delantero hondureño que aseguró que el tico es el arquero más difícil que ha enfrentado durante su carrera en el fútbol internacional.

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El delantero catracho, quien tuvo paso por el Burdeos y Brest de Francia, recordó que a Keylor Navas lo enfrentó cuando él jugaba en el PSG, club en el que desmotró su alto valor como arquero.

“Keylor Navas, por el nivel que tenía. Él estaba en el París (PSG) en ese momento y tenía un muy buen nivel”, recordó “La Pantera” en una entrevista para Deportes TVC.

En el recuerdo del delantero hondureño está la anotación que logró hacerle al guardameta tico en la derrota del Burdeos 3-2 en noviembre de 2021.

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¿Regresa a La Sele?

Mientras tanto, diferentes reportes desde Costa Rica aseguran el entrenador Fernando Batista estaría considerando convocar a Keylor Navas de cara a las próximas fecha FIFA.

El arquero de 39 años jugó su último encuentro con Costa Rica en noviembre de 2025 cuando enfrentaron a Honduras en las eliminatorias rumbo alMundial 2026 del que ambas selecciones quedaron fuera.