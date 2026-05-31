Carta a FIFA: Agustín Auzmendi impacta a Honduras con la decisión que medita tomar para el proceso del Mundial 2030

El delantero argentino no se esconde y deja al descubierto su encanto por jugar en la Selección de Honduras si así lo deciden.

Bien dicen que un hondureño nace donde le da la gana. Ese es el caso del argentino Agustín Auzmendi, exjugador de Olancho FC y Motagua, cuya presencia en el fútbol de Honduras hizo que se enamorara del país, de donde es originaria su esposa Cecilia García.

El delantero de 29 años reveló en el podcast “Podemos Hablar” de Rely Maradiaga que existe la posibilidad de vestir la camisa de la Selección de Honduras si se envía una carta a la FIFA en la que exponga su caso.

ver también La polémica condición de Pablo Lavallén para renovar su contrato en Marathón

“Me han dicho muchas cosas, hoy no lo sé. Tengo entendido que si llego a poder a conseguir la ciudadanía hondureña elevando una carta a la FIFA explicando que tengo a mi hija con doble nacionalidad y mi mujer hondureña, tengo entendido que sí se podría y la FIFA lo acepta, pero después más que eso no lo sé”, reveló Auzmendi.

El respeto hacia la selección

“El Pistolero”, siendo respetuoso del país, dejó claro que esa posibilidad no depende de él, sino del interés que pueda tener la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) en sumarlo como opción para La H.

“Sí, el trámite seguramente lo hago para obtener la ciudadanía hondureña, pero después sí se da para poder jugador, yo encantado. Me encantaría jugar con la selección. Me gusta que la gente crea que puedo jugar en la selección, lo que no me gusta es que digan que debo jugar por encima de este, son colegas a los que les ha costado muchísimo estar en la selección y que hoy se merecen el lugar, después, si en un caso soy elegible me tendré que ganar el puesto y estar compitiendo con los demás jugadores”, opinó.

Agustín Auzmendi durante el podcast “Podemos Hablar”. Foto: YouTube.

Publicidad

Publicidad

ver también Olimpia cierra nuevo fichaje procedente de Sudamérica con visto bueno de Eduardo Espinel

Auzmendi también recordó el día que Jonathan Rougier recibió la convocatoria de Reinaldo Rueda, momento que vivió como si de él se tratara por el cariño que siente hacia el país.

“Me acuerdo que cuando a Jony (Rougier) le tocó, él estaba muy emocionado, fueron momentos que compartí con él y me acuerdo que me puse muy contento por él”, contó.