Sturm Graz compró a Jeyland Mitchell y Alajuelense vuelve a cobrar por el negocio millonario que hizo con Feyenoord

Sturm Graz ejecutó la opción de compra por Jeyland Mitchell y Alajuelense queda atento a un nuevo ingreso por el porcentaje de futura venta que conservó tras transferirlo al Feyenoord.

El negocio que Liga Deportiva Alajuelense hizo con Jeyland Mitchell sigue dando frutos. Este martes, el Sturm Graz de Austria anunció de manera oficial la compra del defensor costarricense, después de ejecutar la opción incluida en el contrato que había acordado con el Feyenoord Rotterdam.

Mitchell, de 21 años, había llegado al club austríaco cedido desde el gigante neerlandés, que a su vez lo había comprado a Alajuelense en 2024 por una cifra cercana a los 2.5 millones de euros.

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Ahora, con la decisión de Sturm Graz de adquirirlo de forma definitiva, la Liga vuelve a frotarse las manos por una operación que desde el inicio fue pensada para dejarle beneficios a futuro.

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¿Cuánto se lleva Alajuelense?

Cuando Jeyland Mitchell fue traspasdo al Feyenoord, la directiva rojinegra dejó pactado un porcentaje de una segunda venta. La información fue confirmada desde el propio club por el vicepresidente Enrique Morúa: “En todo contrato, por política institucional, la Liga se deja un porcentaje de una segunda venta y oscila, sinceramente. Depende de la negociación que se haga con el club. Siempre tratamos de sacar el mayor porcentaje posible, pero a veces hay que ceder en ciertas cosas”, afirmó en su momento.

Por el momento se desconoce cuál es el porcentaje exacto que conservó el club, así como el monto que Sturm Graz pagó al cuadro de Rotterdam para quedarse con el pase del legionario.

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Por eso, el ingreso para las arcas rojinegras depende de dos variables: cuánto pagó Sturm Graz y qué porcentaje quedó establecido en el contrato original entre Alajuelense y Feyenoord. Lo que sí es seguro es que el León volverá a beneficiarse de una de las ventas más importantes de su historia.

(FCA).

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Otro posible ingreso por mecanismo de solidaridad

Además del porcentaje de futura venta, Alajuelense también podría recibir una entrada menor por el mecanismo de solidaridad FIFA, que reparte una parte de las compensaciones de transferencia entre los clubes que participaron en la formación del futbolista entre los 12 y los 23 años.

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De todos modos, dicho monto sería menor para la Liga, ya que Mitchell permaneció poco tiempo en el CAR: el grueso de su formación profesional transcurrió entre Limón, Guanacasteca y Liberia.

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En síntesis