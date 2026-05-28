Nashville ya está al tanto: Warren Madrigal recibe una advertencia sobre su visa tras ser desafectado de La Sele

El delantero de Nashville tiene una visa P1-A, que le permite ingresar a Estados Unidos para trabajar como atleta profesional.

El último episodio de indisciplina de Alejandro Bran, que tuvo como punto más alarmante el ataque armado contra su vehículo, generó consecuencias inmediatas tanto para él como para el resto de los jugadores involucrados: Kenneth Vargas y Warren Madrigal. Sin embargo, el castigo que se impartió a los tres por igual fue su salida de la convocatoria de la Selección de Costa Rica.

En el caso de Madrigal, tuvo una charla mano a mano con el entrenador Fernando Batista, quien decidió desafectarlo por “un tema de disciplina en general”. Así lo confirmó Gustavo Araya, secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y uno de los responsables de llevar a cabo la investigación interna del caso.

Una primera versión indicó que al “Bocha” le molestó que el ex Saprissa se cambiara de cuarto durante la concentración, pero luego trascendió que estuvo en el lugar de los hechos en la madrugada del lunes. No se sabe con precisión todavía si se encontraba en el bar de San Pedro desde un primer momento o si acudió allí para asistir a su amigo, Bran, ante la escalada de violencia que hubo en el lugar con otro grupo de personas.

Desde Estados Unidos advierten a Warren Madrigal

Warren Madrigal, quien tenía previsto sumar minutos en los amistosos contra Colombia e Inglaterra de la fecha FIFA de junio, solamente pasó una noche en Proyecto Gol tras viajar desde Estados Unidos. Con este antecedente sobre la mesa, volver a quedar envuelto en otra polémica de tintes similares podría no jugarle a favor a su situación migratoria.

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Así lo resaltó en X Logan Elliot, un aficionado de Nashville SC, equipo de la MLS en el que milita el delantero de 21 años. “Warren solo tiene en una visa P1-A, no ha pasado el suficiente tiempo para obtener el estatus de LPR (Residente Legal Permanente, por sus siglas en inglés), así que lo ideal es que te portes lo mejor posible. Si los rumores sobre sus compañeros de equipo son ciertos, esperemos que su participación haya sido nula”.

La visa P1-A es exclusiva para atletas profesionales, y funge como un permiso laboral provisional. Mientras tanto, en el club de Tennessee están encima de la situación de Madrigal. Así lo dio a conocer en las últimas horas del día martes el periodista local Valair Shabilla.

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“Estamos al tanto de la expulsión de Warren de la concentración de la Selección Nacional de Costa Rica y estamos recabando información al respecto. Por el momento, no haremos más comentarios”, fue la escueta respuesta de un portavoz de Nashville al respecto.

Datos clave

Warren Madrigal fue desafectado de la Selección de Costa Rica tras confirmarse su presencia en el polémico incidente nocturno junto a Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

Aficionado en Estados Unidos advirtió que nuevas polémicas podrían poner en riesgo su visa de atleta P1-A , dado que aún no cuenta con la residencia legal permanente.

, dado que aún no cuenta con la residencia legal permanente. Un portavoz del Nashville SC confirmó que la institución ya está al tanto de la expulsión del delantero de 21 años y se encuentra recabando información sobre el caso.