Francis Hernández tiene la solución: Andy Najar recibe la petición más esperada de Honduras tras el Aztecazo

Andy Najar está dando mucho de qué hablar con el Nashville SC de Estados Unidos. Su equipo es líder de la MLS y está en las semifinales de la Concachampions 2026, donde se enfrentará a Tigres.

Najar se ha destacado como titular en la banda derecha y, hace unos días, logró un nuevo Aztecazo al dejar al América eliminado en los cuartos de final, un logro similar al que consiguió con la Selección de Honduras en 2013.

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Con 33 años, Andy sigue a un gran nivel, y en la Bicolor se le extraña. El exjugador del Olimpia decidió retirarse tras las Eliminatorias de Concacaf, donde Honduras no logró clasificar.

Ahora, viendo su nivel, todo Honduras pide el regreso de Najar a la selección, algo que puede estar en las manos de Francis Hernández, ya que el director deportivo ya logró el regreso de Edrick Menjívar.

A Andy le ha llegado una petición desde su país, que fue hecha por el periodista Gerardo Bustillo, quien, en nombre de muchos, le pidió regresar a la Selección.

La petición para que Andy Najar regrese a la Selección de Honduras

“Te mando un mensaje en nombre de muchos hondureños. Andy, Edrick Menjívar te dijo que lo pienses bien, que ayudes a la Selección en este nuevo sueño que es largo. Te lo pido en nombre de muchos, piénsalo bien, creo que aún puedes darle mucho a Honduras. Estás en un alto nivel de rendimiento y de juego, y eres uno de esos jugadores que tiene la capacidad para hacer algo diferente. Regresa a la selección, Andy, todavía tienes mucho que aportar con tu experiencia, y que la gente se sienta un poquito más alegre.”

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Si Andy decide volver para la próxima fecha FIFA, el catracho se enfrentará contra Lionel Messi y Argentina. Ya ha logrado ganar algunos partidos contra el 10 con Nashville SC.