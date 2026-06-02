Alajuelense confirmó que Doryan Rodríguez y otro joven atacante regresan al CAR para ser evaluados de cerca por Ismael Rescalvo.

Liga Deportiva Alajuelense oficializó los regresos de John Paul Ruiz y Farbod Samadian de sus respectivos préstamos en Municipal Liberia y Puntarenas FC, pero no serán los únicos juveniles que retornen al CAR para iniciar la pretemporada bajo las órdenes del español Ismael Rescalvo.

Este martes, el directivo León Weinstock confirmó en entrevista con el programa 120 Minutos que otros dos futbolistas formados en el semillero rojinegro se estarán entrenando en Turrúcares con el primer equipo mientras el nuevo cuerpo técnico define si contará con ellos para el Torneo Apertura 2026.

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Doryan Rodríguez y Esteban Cruz harán la pretemporada con LDA

“Doryan Rodríguez y Esteban Cruz iniciarán pretemporada y puede ser que se terminen incorporando, eso lo irá evaluando el cuerpo técnico, además de otros jugadores que estaban en Sarchí, principalmente juveniles”, adelantó Weinstock ante los micrófonos.

Al igual que Samadian, Doryan estuvo cedido a préstamo en Puntarenas durante el Clausura 2026. El delantero de 23 años cerró el campeonato con 15 apariciones de 18 partidos posibles, donde logró anotar 5 goles (fue el máximo goleador del cuadro chuchequeroy se dio el lujo de anotarle al equipo dueño de su ficha) y repartir una asistencia.

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Desde que debutó como profesional en 2021, Doryan ha vivido tres cesiones desde la Liga, donde hasta el momento no ha logrado terminar de consolidarse de manera definitiva; aun así, ya suma 104 apariciones con el uniforme rojinegro, con 21 goles, 4 asistencias y un título de campeón nacional en el Apertura 2025.

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Doryan Rodríguez viene de hacer un buen semestre en el Puerto (Instagram).

El panorama de Esteban Cruz

El caso de Esteban Cruz es diferente. El delantero de 1,83 metros es más joven, con 21 años, y tiene mucha menos experiencia como jugador de la Liga. Apenas acumula 10 partidos como profesional en Alajuelense, con un gol anotado, habiendo debutado en primera división con 18 años y bajo el mando de Andrés Carevic.

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Antes de convertirse en una de las figuras de la AD Sarchí, el equipo satélite de LDA en la Liga de Ascenso, Cruz ya había sido prestado a Municipal Pérez Zeledón, AD San Carlos y Puntarenas.

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Esteban Cruz se entrenará bajo las órdenes de Ismael Rescalvo junto al primer equipo de Alajuelense (Instagram).

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Ahora, quedará en manos de Ismael Rescalvo evaluar el rendimiento de estos futbolistas formados en el CAR para determinar si se quedan de forma definitiva como refuerzos de la planilla o si deberán buscar regularidad en un nuevo destino.

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En síntesis