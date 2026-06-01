Kevin Jiménez confirma el nuevo equipo en el que jugaría Joel Campbell: “Está muy cerca”

El ex Alajuelense tendrá nuevo equipo en la próxima temporada después de terminar su contrato con los manudos.

Joel Campbell cambiará de equipo en la nueva temporada de la Primera División de Costa Rica. El extremo dejó de pertenecer a la Liga Deportiva Alajuelense tras finalizar el vínculo contractual y ya tiene todo listo para sumarse a un nuevo club de la Liga Promérica.

Según la última información del periodista Kevin Jiménez, Campbell continuaría su carrera en el Inter San Carlos, equipo que acaba de ascender a la máxima categoría después de ganar el Apertura y Clausura de la temporada 2025-2026.

ver también Manfred Ugalde hace un fuerte pedido al camerino de La Sele que va en contra de los apartados: “Cerrar el grupo”

Joel Campbell tiene un acuerdo para ser nuevo jugador del Inter San Carlos

“Está muy cerca de tener nuevo equipo en la Primera División. El extremo nacional está muy cerca de ser nuevo jugador del Inter San Carlos. Esperan firmar todo en los próximos días. Hay un acuerdo importante entre las partes“, reveló el comunicador en sus redes sociales.

Tweet placeholder

De confirmarse el fichaje, el Inter San Carlos será el cuarto equipo de Joel Campbell en el fútbol nacional. Inició en Saprissa y luego estuvo cedido en Puntarenas. En su vuelta al país, pasó tres temporadas siendo jugador de Alajuelense.

La imagen que compartió Kevin Jiménez.

Publicidad

Publicidad

Llamó la atención esta información del periodista, ya que días atrás, el presidente del club, Geovanny Paniagua, negó contactos con Campbell. Ahora, se dio a conocer que ya tienen un acuerdo entre las partes para la temporada 2026-2027 de la Liga Promérica.

De darse la negociación, Inter San Carlos ya tendría su segundo fichaje para realizar su debut en la máxima categoría. El primero fue Rachid Chirino, quien llegó en calidad de préstamo desde el Deportivo Saprissa. El equipo de Douglas Sequeira comienza a dar que hablar.

Publicidad

En resumen

Joel Campbell está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Inter San Carlos.

está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Inter San Carlos. El periodista Kevin Jiménez reveló que existe un acuerdo importante entre Campbell y el club.

reveló que existe un acuerdo importante entre Campbell y el club. El equipo que dirige Douglas Sequeira ya sumó a Rachid Chirino como su primer fichaje.