Veterinario y agroexportador: quién es Geovanny Paniagua, el empresario que puede llevar a Joel Campbell a Inter San Carlos

Joel Campbell está a un paso de convertirse en el fichaje estrella del Inter San Carlos, en una operación financiada por el éxito empresarial de su presidente, Geovanny Paniagua.

Contra todo pronóstico, Joel Campbell está muy cerca de llegar a un acuerdo para convertirse en el refuerzo bomba de Inter San Carlos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Promérica.

Pero, ¿cómo es posible que el equipo recién ascendido a la Primera División costarricense pique en punta para hacerse con los servicios del histórico atacante tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense? La respuesta a esta pregunta tiene nombre y apellido: Geovanny Paniagua.

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¿Quién es Geovanny Paniagua?

El presidente y dueño del club localizado en Pital de San Carlos ha llevado a la institución a través de un ascenso meteórico. El equipo se fundó originalmente en 2016 bajo el nombre de Nativet Fútbol Club y se incorporó a Linafa en la temporada 2021-2022, ya rebautizado como San Carlos Fútbol Club.

En diciembre de 2023, la dirigencia adquirió la franquicia de Marineros de Puntarenas para irrumpir en la Liga de Ascenso, cambiando su nombre a Inter San Carlos para la temporada 2024-2025.

Geovanny Paniagua, el hombre detrás del sueño de contratar a Joel Campbell (M91 / Facebook).

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Durante su época como estudiante en la Universidad Nacional (UNA), el empresario dirigió al equipo de la carrera de Veterinaria y también fue jugador de un plantel que se proclamó campeón en varias oportunidades.

Paniagua cuenta con un fuerte respaldo financiero al ser el propietario de Empaques Bella Vista, una empresa con sede en San Carlos dedicada a la producción, comercialización y exportación de piñas al mercado de Estados Unidos. “Eso nos permite apoyar el proyecto de fútbol”, reveló en una entrevista con Teletica tras conseguir el histórico ascenso a la máxima categoría.

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Geovanny Paniagua es veterinario y dueño de una empresa que exporta piñas a Norteamérica (Inter San Carlos).

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La ambición de Inter San Carlos

Para convencer a una estrella como Campbell, el Inter San Carlos ofrece, además de un buen contrato, un proyecto robusto. Aunque por el momento el equipo oficiará de local en el Estadio Carlos Ugalde, Paniagua confirmó que se encuentran trabajando en un nuevo complejo deportivo en Aguas Zarcas.

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Confían en tenerlo listo para la pretemporada, aprovechando la ventana de tiempo que ofrece el Mundial 2026. Además, proyectan contar con su propio recinto en Pital para el 2027: “Esperamos tener nuestro propio estadio a mediados de 2027. Será muy similar al que tiene Sporting FC. La idea es cerrar el terreno y colocar graderías. La intención es contar con un proyecto sólido y brindarles condiciones adecuadas a los jugadores”, declaró el propietario.

Inter San Carlos ascendió a la máxima categoría con un plantel de inmensa jerarquía (Inter San Carlos).

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En cuanto a las contrataciones, Paniagua se sostiene en la figura de su gerente deportivo, Yosimar Arias, con el objetivo de ejecutar un mercado de fichajes sumamente agresivo para consolidar al equipo de Douglas Sequeira en primera.

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Además de la probable llegada de Campbell, Arias tiene en su radar a nombres como Aarón Cruz, Yeltsin Tejeda y Kendall Porras. Por su parte, Rachid Chirino, extremo ex Saprissa, ya se unió en condición de préstamo al equipo, que también cuenta con una base de la Liga de Ascenso que incluye a 6 futbolistas con pasado en Saprissa y Alajuelense.

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En síntesis

Joel Campbell está a un paso de convertirse en el fichaje estrella del Inter San Carlos para la Liga Promérica tras salir de Alajuelense.

La operación es financiada gracias al éxito empresarial de Geovanny Paniagua, dueño del club y de la exportadora de piñas Empaques Bella Vista.

El club planea estrenar un complejo deportivo en Aguas Zarcas post-Mundial 2026 y proyecta construir un estadio techado propio en Pital para el 2027.