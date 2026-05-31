La polémica condición de Pablo Lavallén para renovar su contrato en Marathón

La continuidad del DT argentino es la prioridad de la directiva del Monstruo Verde, pero tendrá que cumplirle con una petición que levanta polémica.

El futuro de Pablo Lavallén como entrenador de Marathón sigue sin resolverse, pese a que la directiva ha hecho público el interés que el entrenador argentino renueve su contrato para continuar al frente de los sampedranos.

Del lado de Lavallén las condiciones son calaras. El estratega tiene el deseo de continuar al frente del Monstruo Verde, pero antes, el club debe darle garantías. Fútbol Centroamérica conoció cuál es la única condición para que siga en el banquillo.

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El estratega sudamericano puso las cartas sobre la mesa y el pedido fue: no fichar al delantero Jerry Bengtson, quien ha sido ubicado entre las pretensiones del Marathón. Lavallén dirigió al veterano atacante en Olimpia y la relación no habría quedado en buenos términos.

¿Qué sucederá, entonces?

Desde adentro del cuadro verde confían plenamente en la continuidad de Lavallén, en consecuencia, la directiva habría desistido en hacerse del ex atacante de Olimpia que estaría cerca de cerrar un trato con el Olancho FC.

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Otra de las noticias que da buenas sensaciones sobre la renovación del argentino es la posible llegada de Jonathan Paz, defensor central que fue pedido directamente por el entrenador de cara a la siguiente temporada.

A todo eso se le suma la renovación del préstamo de Brian Farioli, mediocampista que tuvo un gran cierre de torneo y que se ubica como una pieza indiscutible del club.

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