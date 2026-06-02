Luego de disputar el amistoso internacional con la Selección de Costa Rica frente a Colombia, Jeyland Mitchell recibió la confirmación de su transferencia definitiva.

Tras defender el uniforme de la Selección de Costa Rica en el amistoso internacional que la enfrentó ante Colombia en Bogotá, Jeyland Mitchell recibió una noticia que cambia por completo su futuro en Europa.

El Sturm Graz, equipo austríaco al que llegó cedido a préstamo desde el Feyenoord de los Países Bajos en septiembre de 2025, se ha convertido en el nuevo dueño de su ficha de forma permanente.

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Traspaso definitivo para el ex manudo

A través de sus canales oficiales, el conjunto blanquinegro informó: “Ejercemos la opción de compra para el defensor central Jeyland Mitchell y fichamos de forma definitiva al costarricense de Feyenoord”.

De esta manera, el ex Liga Deportiva Alajuelense ya no regresará al equipo de Rotterdam, que lo había adquirido en 2024 tras su brillante actuación con Costa Rica en la Copa América por una cifra récord para el fútbol tico de 2,5 millones de euros.

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Mitchell nunca logró consolidarse en el Feyenoord bajo el mando de Robin Van Persie, quien fue el que tomó la decisión de buscarle una salida a préstamo para que sumara minutos.

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En cambio, su rendimiento sí convenció en la Bundesliga de Austria, donde se adaptó rápidamente a las exigencias de la competición y ya acumula un total de 26 presentaciones oficiales, registrando además un gol y una asistencia.

“Demostró de forma impresionante sus cualidades”

El director deportivo del Sturm Graz, Michael Parensen, explicó los motivos que llevaron a la institución a realizar la inversión definitiva: “Tras un periodo inicial de adaptación en otoño, Jeyland demostró de forma impresionante sus cualidades y rápidamente se consolidó como titular en nuestro equipo. Jeyland posee una serie de fortalezas únicas para su posición y aún tiene un gran potencial de desarrollo”.

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“Ejercer la opción de compra acordada contractualmente fue un paso lógico para nosotros, tanto desde una perspectiva deportiva como estratégica. Estamos encantados de que Jeyland haya fichado por el Graz y nos entusiasma ver lo que le depara el futuro”, sentenció el dirigente.

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En síntesis

El Sturm Graz confirmó que ejerció la opción de compra incluida en el préstamo de Jeyland Mitchell.

El ex Alajuelense ya no deberá regresar al Feyenoord, que lo había adquirido por 2.5 millones de euros.

El director deportivo del conjunto austríaco afirmó que Mitchell “demostró de forma impresionante sus cualidades” en la Bundesliga.