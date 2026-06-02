Este miércoles, el equipo de Thomas Christiansen se despide de su gente en el Rommel Fernández antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026.

Panamá continúa con su preparación de cara a su esperado debut en el Mundial 2026. Este miércoles, el combinado canalero se reencontrará con su afición en una prueba clave frente a la República Dominicana en lo que será la despedida de la selección ante su gente.

Se trata de un encuentro importante para el equipo de Thomas Christiansen, que necesita recuperar la confianza después de lo que fue la goleada sufrida ante Brasil en el estadio Maracaná por 6-2. De todos modos, luego de este encuentro, a los canaleros les quedará un juego más antes de la Copa del Mundo y será frente a Bosnia y Herzegovina, ya en suelo estadounidense.

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Dónde y a qué hora juegan Panamá vs. República Dominicana

El compromiso amistoso se disputará este miércoles 3 de junio de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la Ciudad de Panamá.

19:45 de Panamá

18:45 de Centroamérica

Cómo ver Panamá vs. República Dominicana

Para los aficionados que se encuentren en territorio panameño, el partido contará con transmisión en señal abierta a través de las pantallas de RPC TV (Canal 4) y TVN (Canal 2), así como por la señal de televisión por cable de Tigo Sports.

Amir Murillo le anotó a Brasil el 1-1 transitorio. Es la gran esperanza de Panamá. (@Fepafut)

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Cómo llega Panamá

El equipo dirigido por Thomas Christiansen llega a este encuentro con la urgencia de lavar su imagen y corregir los errores defensivos mostrados en su última prueba, donde fue superado con un abultado 6-2 ante Brasil en el mítico estadio Maracaná. A pesar del golpe en el resultado, el estratega valoró el rodaje y el volumen de juego ofensivo mostrado por sus dirigidos en lapsos del partido.

Para este duelo en casa, el cuerpo técnico tiene la enfermería como su principal preocupación: el mediocampista Aníbal Godoy es baja oficial confirmada. Además, se monitorea de cerca la evolución de Adalberto Carrasquilla, quien arrastra molestias desde la final de la Liga MX, lo que obligará a Christiansen a ensayar nuevas variantes en el mediocampo antes de enfocarse en su próximo juego ante Bosnia y Herzegovina.

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Cómo llega República Dominicana

La escuadra caribeña, bajo el mando táctico de Marcelo Neveleff, aterriza en el istmo con el objetivo primordial de cortar una preocupante racha negativa de cinco derrotas consecutivas jugando en condición de visitante.

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El conjunto dominicano buscará hacer valer el crecimiento de los futbolistas que militan en el extranjero para plantar un esquema ordenado e intentar explotar la velocidad en las bandas. Gran parte de las esperanzas ofensivas recaen sobre atacantes de buen presente como Dorny Romero, quienes intentarán capitalizar cualquier duda que presente la zaga local.

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Probables alineaciones

Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Amir Murillo; Christian Martínez, Carlos Harvey, Edgar Yoel Bárcenas; Ismael Díaz, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman. DT: Thomas Christiansen.

República Dominicana: Miguel Lloyd; Guillermo de Peña, César García, Brian López, Christian Schoissengeyr; Heinz Morschel, Jean Carlos López, Lucas Bretón; Rafael Núñez, Dorny Romero y Edarlyn Reyes. DT: Marcelo Neveleff.

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Así formó Panamá contra Brasil. (@fepefut)

¿Cuándo volverá a jugar Panamá previo al Mundial 2026?

Tras este enfrentamiento vs. República Dominicana, el cierre de la preparación será ante Bosnia y Herzegovina, el 6 de junio, en el Energizer Park de St. Louis, Estados Unidos. Luego ya llegará el debut contra Ghana en Toronto.

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El fixture de Panamá en el Grupo L del Mundial 2026

Panamá formará parte del Grupo L del Mundial 2026, donde enfrentará a Ghana, Croacia e Inglaterra. Estos serán sus partidos de la fase de grupos:

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Fecha Partido Hora (Panamá) Estadio Ciudad Miércoles 17 de junio de 2026 Ghana vs Panamá 18:00 BMO Field Toronto, Canadá Martes 23 de junio de 2026 Panamá vs Croacia 18:00 BMO Field Toronto, Canadá Sábado 27 de junio de 2026 Panamá vs Inglaterra 16:00 MetLife Stadium Nueva Jersey, EE. UU.