Agustín Auzmendi sorprende a Motagua con lo que dice de Olimpia: “Se comunicaron”

El nombre de Agustín Auzmendi siempre estuvo ligado a Motagua, pero el propio delantero ha hablado de Olimpia y lo que pasó.

Agustín Auzmendi, una de las grandes figuras del fútbol centroamericano en los últimos años, rompió el silencio sobre uno de los momentos más cruciales de su carrera en Honduras.

Tras brillar con la camiseta del Olancho FC en el Torneo Clausura 2023, el atacante se convirtió en el deseo de los dos gigantes de Tegucigalpa, Olimpia y Motagua, pero terminaron siendo las Águilas quienes se quedaron con sus goles; anotaciones que, a la postre, resultaron claves para levantar el título en diciembre de 2024.

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En una sincera charla en el podcast “¿Podemos hablar?”, el ariete sudamericano reveló los verdaderos motivos que lo llevaron a vestirse de azul y no de blanco, sepultando los mitos sobre si la decisión pasó estrictamente por un tema económico.

¿Por qué no jugó en Olimpia?

Auzmendi relató detalladamente cómo se gestó su fichaje por el nido azul mientras aún competía con Olancho. El interés del Motagua fue constante desde el primer momento, algo que el jugador valoró mucho cuando se marchó de vacaciones a su país natal.

“Me acuerdo que cuando estábamos en el torneo, se comunicaron conmigo para preguntarme mi situación y se los comuniqué, entonces me dijeron: ‘volvemos a hablar después que termine el torneo’, y no volvimos a tener contacto. Después me acuerdo que cuando terminamos, me fui para Argentina, me habían preguntado qué iba a hacer”, explicó el atacante.

Olimpia se tardó y Motagua fue más rápido

Aunque el Olimpia también intentó hacerse con sus servicios, la directiva del León reaccionó tarde. Además, la feroz competencia que existía en la delantera alba en ese momento pesó en la balanza del argentino, quien buscaba un proyecto donde tuviera un rol verdaderamente protagónico.

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“También me contactaron del Olimpia y les dije lo mismo. Olimpia se tardó un poco más y había unos clubes de Costa Rica interesados, pero Motagua me parecía la mejor opción”, agregó.

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Al ser consultado directamente sobre los factores que determinaron su no llegada al Albo, el goleador aclaró:

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“En dinero era muy parecido. En ese momento Olimpia tenía a Yustin (Arboleda), (Jorge) Benguché y (Jerry) Bengtson, mientras Motagua me demostró que me necesitaban más o tenían más deseo de llevarme, las ganas que mostraron”.

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A la distancia, y con el objetivo cumplido de haber salido campeón vestido de azul en diciembre de 2024, Agustín Auzmendi mira hacia atrás con la certeza de haber tomado la decisión correcta para relanzar su carrera profesional.

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“Si volviera el tiempo atrás, volvería a firmar con Motagua sin pensarlo, porque me sentí muy cómodo, a pesar de las críticas. Me hicieron sentir muy bien, ayudaron a relanzar mi carrera, tuve compañeros bárbaros y los directivos se portaron bien conmigo, y me fui con el título”, finalizó contundente el delantero.

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