El ultimátum del Celtic que define el futuro de Luis Palma

El futuro de Luis Palma puede tomar un giro inesperado el próximo lunes 8 de junio donde el Celtic le ha puesto un ultimátum.

El reloj corre en contra del Lech Poznań. La directiva del club polaco se encuentra en una encrucijada financiera y deportiva con fecha de caducidad: el próximo lunes 8 de junio. Ese día expira el plazo definitivo para decidir si ejecutan la opción de compra del extremo hondureño Luis Palma, tasada en 4 millones de euros.

El gran cierre de temporada del atacante de 26 años ha reactivado el interés de la cúpula blanquiazul, aunque la cifra sobre la mesa representa un dilema histórico para la institución.

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Lech Poznan tiene fecha límite para quedarse con Luis Palma

De hacer efectiva la cláusula, el Lech Poznań estaría rompiendo su récord histórico de transferencias. Cuatro millones de euros suponen un esfuerzo económico mayúsculo para las arcas del club, lo que ha llevado a la directiva a analizar minuciosamente los pros y contras.

Desde el seno de la entidad polaca admiten que negociar una rebaja antes del lunes es “prácticamente imposible”. Las cartas están echadas:

Ejecutar la cláusula: Asegura la continuidad de su estrella actual.

Asegura la continuidad de su estrella actual. Esperar al vencimiento: Permitiría negociar a la baja, pero asumiendo el enorme riesgo de que otros clubes se adelanten o que el propio futbolista decida cambiar de aires.

Desde Polonia aseguran que Palma tendrá que volver al Celtic.

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A favor de la inversión juega un factor clave de la plantilla: la baja prolongada del iraní Ali Gholizadeh, quien se perderá la Copa del Mundo por lesión. Retener a Palma evitaría al club la siempre compleja tarea de buscar un reemplazo de garantías en el mercado internacional.

Mientras en Polonia lo meditan, el Celtic de Escocia, dueño de su ficha, no da tregua. El club de Glasgow presiona asegurando que maneja ofertas sumamente competitivas que podrían igualar o superar los 4 millones solicitados, habiéndose vinculado recientemente el nombre del Sevilla en la puja.

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Aunque en Poznań miran con cierto escepticismo algunos de estos rumores debido a la delicada situación financiera de ciertos competidores europeos, el Celtic se mantiene firme en su postura de no regalar al catracho.

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El argumento más sólido para justificar la millonaria inversión está sobre el césped. Palma ha firmado una campaña espectacular que fue idílica para la consecución del título de la Ekstraklasa (liga polaca).

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El impacto de Luis Palma esta temporada:

45 partidos oficiales disputados.

partidos oficiales disputados. 11 goles anotados.

goles anotados. 7 asistencias otorgadas.

Su desequilibrio por la banda y su peso en el juego ofensivo lo convirtieron en una pieza inamovible del esquema campeón. El balón está ahora en el campo de los de pantalón largo en Poznań: la gloria deportiva ya la tienen, ahora deben decidir si pagan el precio de mantenerla.

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