Keyrol Figueroa se suma ¿Quiénes son los jugadores que rechazaron a Estados Unidos por Honduras?

La Selección de Honduras le ha quitado varios jugadores a Estados Unidos y aquí te contamos quiénes han sido.

La historia reciente del fútbol hondureño ha estado marcada por una batalla silenciosa en los despachos de la FFH para convencer a jóvenes criados o formados en Estados Unidos de vestir la camiseta bicolor. Estos son los casos más emblemáticos que se recuerdan comenzando por el más nuevo que es Keyrol Figueroa.

Es el caso más reciente y mediático. Hijo de la leyenda Maynor Figueroa, Keyrol se formó en la academia del Liverpool y fue la gran figura de la Sub-17 de Estados Unidos, donde anotó goles clave en el Premundial y la Copa del Mundo de la categoría.

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Tras años de representar a EE.UU. en categorías juveniles, Figueroa comenzó a perder protagonismo en las convocatorias de la absoluta estadounidense.

La persistencia de la federación hondureña y el peso de su legado familiar fueron determinantes.

Keyrol Figueroa se une a la H. Foto: ChatGTP.

David Ruíz

El mediocampista del Inter Miami nació en Estados Unidos de padres hondureños. Su ascenso meteórico al jugar junto a Lionel Messi lo puso en el radar de ambas selecciones.

En 2023, David Ruiz vivió momentos de incertidumbre; incluso llegó a ausentarse de una convocatoria de Honduras tras ser contactado por la federación estadounidense.

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Sin embargo, el seleccionador Reinaldo Rueda y la oferta de un rol protagónico en el proceso hacia el Mundial 2026 lo convencieron. Ruiz debutó oficialmente con la “H” en la Nations League, quedando blindado para Honduras.

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Andy Najar

Najar fue el primer gran caso de un jugador formado en la MLS (D.C. United) que rechazó formalmente a Estados Unidos.

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A inicios de la década de 2010, Najar era la “joya” de la MLS y EE.UU. intentó acelerar sus trámites de ciudadanía para convocarlo.

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Sin embargo, Andy Najar siempre mantuvo su deseo de jugar para su país de origen. En 2011, debutó con Honduras y fue pieza clave para la clasificación al Mundial de Brasil 2014, demostrando que se podía ser estrella en la MLS y elegir a la Bicolor.

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Danilo Acosta

El lateral izquierdo tuvo un proceso complejo. Fue campeón del Premundial Sub-20 con Estados Unidos en 2017 e incluso fue convocado a campamentos de la selección mayor estadounidense.

Tras no tener minutos con la absoluta de EE.UU., Acosta mostró interés por Honduras en 2019, pero se arrepintió a último minuto antes de una Copa Oro, negándose a firmar el cambio de federación.

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No fue sino hasta junio de 2021 que finalmente completó el trámite ante la FIFA y debutó en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cerrando definitivamente su capítulo con el equipo norteamericano.

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