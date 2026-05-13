Estados Unidos responde y confirma duro golpe a Honduras tras perder a Keyrol Figueroa

Luego de perder a Keyrol Figueroa, Estados Unidos confirmó la decisión que tomó para impactar directamente a Honduras.

Luego de que Keyrol Figueroa confirmara que representará a la Selección de Honduras, olvídandose así de la posibilidad de Estados Unidos, el equipo norteamericano ya respondió de forma tajante y tomó cartas en el asunto.

Y es que, la Sub-15 estadounidense confirmó este día la convocatoria de Keyvan Figueroa, hermano de Keyrol Figueroa que actualmente juega para las inferiores del Burnley de Inglaterra.

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El defensor Keyvan Figueroa forma parte de la lista de 22 jugadores que estarán del 14 al 24 de mayo en Varaždin, Croatia para su participación en un torneo internacional.

Durante esas fechas, el combinado de las barras y las estrellas se enfrenatrá a Corea del Sur el 19 de mayo, Suiza el 20 de mayo y a Portugal el 22 del mismo mes.

La convocatoria del defensor se da apenas dos días después de que Keyrol Figueroa diera la noticia que impactó a todo Honduras y pareciera ser una respuesta de Estados Unidos que no quiere perder a otra joya.

Keyvan juega para las inferiores del Burnley de Inglaterra. Foto: La Prensa.

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Cabe señalar que, esta es la primera convocatoria de Keyvan a nivel de selecciones y no significa que el jugador se haya decidido por Estados Unidos, ya que es un caso similar al de su hermano.

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