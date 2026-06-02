A pesar de la caída de Costa Rica en Bogotá, Manfred Ugalde volvió a demostrar que está listo para su gran salto en Europa.

A pesar de la derrota 3-1 de la Selección de Costa Rica en el amistoso internacional que la enfrentó a Colombia en Bogotá, el delantero tico Manfred Ugalde se dio el gusto de ser el mejor jugador del conjunto dirigido por Fernando Batista.

El ex Saprissa estuvo intratable para el zaguero cafetero Willer Ditta, al punto de que en la transmisión oficial del encuentro en Sudamérica los comentaristas lo llenaron de elogios por su capacidad de autogestión en el ataque.

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Actualmente, el legionario de 24 años tiene contrato con el Spartak de Moscú hasta 2030 y está blindado con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, pero la directiva del cuadro rusa se encuentra abierta a las negociaciones si llega una propuesta formal que seduzca a ambas partes.

“Nos gustaría dar un paso a una de las ligas importantes”

Kurt Morsink, representante de Ugalde, confirmó recientemente que este podría ser el mercado en el que finalmente dé el salto a una liga aún más competitiva dentro del Viejo Continente.

“Yo creo que es momento de dar un paso. Lo dije la ventana pasada, estamos muy contentos, pero sí nos gustaría dar un paso a una de las ligas importantes”, declaró el agente para Fox Costa Rica a finales de marzo.

Además, Morsink afirmó que ya había “hablado con dos clubes de Europa” que se encontraban sumamente interesados en sus servicios, aunque prefirió ser cauto y no revelar más detalles. Ahora que la ventana de transferencias está abierta y el costarricense demostró su nivel ante Colombia: ¿cuáles son estos equipos?

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Los últimos pretendientes de Manfred Ugalde

Teniendo en cuenta los clubes que lo han tenido en el radar de forma más reciente, estos son los candidatos europeos que podrían estar al acecho por los servicios del delantero:

PSV Eindhoven (Países Bajos)

El interés del conjunto de Eindhoven es el más fresco y cercano. En marzo de 2026, los visores del club lo incluyeron formalmente en su carpeta como una de las opciones prioritarias para renovar su ofensiva de cara a este mercado de verano.

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El PSV ha mantenido un seguimiento de su rendimiento en Rusia, por lo que se perfila como uno de los candidatos naturales a reactivar los contactos si es que se concreta la salida del delantero norteamericano Ricardo Pepi tras el Mundial 2026.

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Feyenoord Rotterdam (Países Bajos)

Entre julio y agosto de 2025, fue el club que llegó más lejos al presentar una oferta formal de 15 millones de euros por la ficha de Ugalde. Sin embargo, los moscovitas la rechazaron de manera categórica.

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A pesar de que el Feyenoord amagó con presionar en las siguientes 48 horas, las negociaciones se estancaron por completo ante la inflexible postura rusa de no dejarlo ir por un monto inferior a sus expectativas.

Ajax de Ámsterdam (Países Bajos)

También en julio de 2025, el gigante de Ámsterdam evaluó seriamente meterse en la pelea con el objetivo de arrebatárselo a su clásico rival de toda la vida. Ajax valoraba su perfil y el hecho de que ya contaba con experiencia totalmente probada en la Eredivisie tras su paso por el FC Twente.

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Manfred Ugalde ya tiene experiencia en el fútbol de los Países Bajos (Intagram).

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No obstante, las conversaciones internas no prosperaron a tiempo y nunca llegó a materializarse una oferta oficial que compitiera directamente con la del Feyenoord.

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París Saint-Germain y AS Mónaco (Francia):

Ambos clubes de la Ligue 1 entraron en el radar del jugador en mayo de 2025. El Mónaco fue el más constante, realizando un seguimiento a lo largo de varios meses para evaluarlo como potencial pieza de recambio en el ataque,

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Por su parte, el interés del París Saint-Germain se manejó con mayor discreción; consistió en un sondeo periférico dentro de su política de monitorear a los talentos jóvenes más destacados de Europa, aunque sin llegar a establecer negociaciones.

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En síntesis