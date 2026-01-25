Es tendencia:
Olimpia es tajante y toma su primera gran determinación para enfrentar al América en Concachampions 2026

El actual bicampeón de Honduras enfrentará en menos de diez uno de sus juegos más importantes de 2026 cuando enfrente al América de México.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Olimpia tendrá que enfrentar al América de México en los juegos de la Concachampions.
El próximo martes 3 de febrero será el primer gran reto del Olimpia de Eduardo Espinel cuando enfrente al América de México en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampions.

Para eso, el cuadro melenudo continúa con su preparación y la directiva ya tomó su primera gran determinación anunciado los precios de la boletería para que la afición asista al estadio Nacional “Chelato” Uclés.

A través de sus cuentas en redes sociales, el Olimpia anunció que los precios son los siguientes:

  • Sol: 250 lempiras
  • Sombra: 500 lempiras
  • Silla: 1,000 lempiras

El duelo entre Olimpia y el América está programado para dar inicio a las 8:00 de la noche (hora de Honduras).

El partido de vuelta

Entre tanto, Olimpia tendrá que aprovechar su localía para sacar ventaja del América de André Jardine, quien seguramente el 11 de febrero, cuando se dispute el juego de vuelta, intentará lograr su clasificación a la siguiente ronda.

Actualmente, el América no atraviesa por su mejor momento deportivo en el inicio del torneo mexicano: de tres partidos disputados ha perdido dos y apenas empatado uno.

Olimpia sin mucho refuerzo

Lo que ha acaparado la atención de la afición olimpista es la falta de refuerzos con las que el club ha encarado el inicio de este año anunciando apenas la incorporación de Onán Rodríguez, Raúl García y Félix García.

Mientras a la lista de bajas se suman Kevin López, Andrés Sálazar, Edwin Solano, Dereck Moncada y Marcos Montiel.

