Figura de LAFC menospreció a Alejandro Bran con un filazo contundente y advirtió a Alajuelense: “Listos para la batalla”

En la noche de este martes, Liga Deportiva Alajuelense se llevó un empate 1-1 con sabor a triunfo de su visita a LAFC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Para los manudos, el momento más destacado del partido llegó al minuto 43, cuando Alejandro Bran silenció el BMO Stadium con un golazo de volea desde fuera del área. No fue casualidad: el volante de 25 años, que tuvo una gran actuación, se destaca precisamente por su buen remate de media distancia.

Sin embargo, uno de los jugadores del cuadro angelino que disputó casi todo el cotejo, Ryan Hollingshead, dejó entrever su frustración por el resultado final con un inesperado comentario sobre el ex Minnesota United.

Una de las figuras de LAFC menospreció a Alejandro Bran

En diálogo con la transmisión oficial, Hollingshead disparó: “Fue un juego muy complejo para nosotros, tuvimos la bola todo el tiempo, pero ellos hicieron su gol. Me gustó cómo jugamos, pero no creo que él (Alejandro Bran) marque ese gol otra vez“.

Además, el lateral izquierdo, que ya tiene tres títulos en su haber con LAFC, le dejó una advertencia a Alajuelense de cara al juego del martes 17 de marzo en un Morera Soto a reventar: “El fútbol no siempre es justo, pero estamos listos para la batalla en Costa Rica e ir a ganar allá”.

“El juego es frustrante por cómo fue. Tuvimos muy buenos momentos, tuvimos la posición, el control de todo el partido… Tenemos que ser más clínicos en el último sector de la cancha, tener personalidad para la otra semana. Creo que tenemos que ver videos para ver dónde podemos quebrarlos”, cerró Hollingshead.

