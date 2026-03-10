Qué resultados necesita Alajuelense para eliminar a LAFC de la Copa de Campeones Concacaf 2026

Este martes, Liga Deportiva Alajuelense rescató un valioso empate 1-1 ante el LAFC en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. Aunque los dirigidos por Óscar Ramírez sufrieron por tramos ante el empuje angelino, el golazo de Alejandro Bran deja la moneda en el aire para la vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Con el reglamento en la mano, analizamos el camino que deben seguir los Rojinegros para sellar su boleto a los cuartos de final. Algo que no consiguen desde 2003, cuando eliminaron a otro equipo de la MLS: New England Revolution.

El factor del gol de visitante: la ventaja invisible de Alajuelense

A diferencia de otros torneos continentales, la Copa de Campeones de la Concacaf mantiene el gol de visitante como criterio de desempate en las rondas de eliminación directa (excepto en la gran final).

Para Alajuelense: Haber anotado en el BMO Stadium es oro puro. Si el partido de vuelta termina 0-0 , la Liga clasificará directamente por haber marcado más goles fuera de casa.

Para LAFC: El equipo de la MLS está obligado a anotar en Costa Rica. Un empate sin goles los deja fuera, mientras que un empate por 2-2, 3-3 o superior les daría el pase a ellos por la misma regla.

¿Habrá tiempos extra en el Morera Soto?

El reglamento de la Concacaf es muy específico: los tiempos extra solo se jugarán si el marcador global entre la Liga y LAFC termina exactamente igualado, incluyendo los goles de visitante.

Esto significa que el único escenario que obliga a jugar la prórroga de 30 minutos (y posteriormente penales, si persiste la igualdad) es un empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios del partido de vuelta. Cualquier otro marcador definirá la serie en el tiempo regular.

Los resultados que clasifican a Alajuelense

Para que el León ruja en cuartos de final, necesita cumplir alguno de estos tres escenarios el próximo 17 de marzo:

Ganar por cualquier marcador: Un triunfo por la mínima (1-0, 2-1, etc.) le da el pase directo. Empatar 0-0: Se vería beneficiado por el gol de visitante conseguido en la ida. Empatar 1-1 y ganar en el tiempo extra o penales: Es el camino más largo y sufrido.

Nota: Cualquier derrota o un empate por dos o más goles (2-2, 3-3…) eliminaría al conjunto costarricense.

El horizonte en cuartos de final

El equipo que logre salir airoso de esta llave entre Alajuelense y LAFC ya tiene el camino trazado hacia la siguiente ronda. Según el cuadro oficial de la Champions Cup 2026, el vencedor se verá las caras en cuartos de final contra el ganador del cruce entre Monterrey y Cruz Azul, que se impuso 3-2 en la ida.